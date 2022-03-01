Ramazan ayının en önemli ibadeti oruç tutmak iken, bu ayda iyiye ve güzele yönelme vardır. Bütün Müslümanlar her yıl Ramazan ayını dolu dolu geçirmeyi ve ibadetlerini yerine getirerek bayrama ulaşmayı umarlar. Bir kimsenin oruç tuttuğu takdirde hastalanacağı, hasta ise hastalığının artacağı tıbben veya tecrübe ile sabit olursa oruç tutmayabilir.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bu ayı ibadet açısından en doğru şekilde yaşamak isteyenler çeşitli konuları merak ediyor. Hastalık, Ramazan'da oruç tutmamayı mubah kılan özürlerdendir. Bir kimsenin oruç tuttuğu takdirde hastalanacağı, hasta ise hastalığının artacağı tıbben veya tecrübe ile sabit olursa oruç tutmayabilir. İyi olunca da yalnız yediği günler sayısınca kaza etmesi gerekir. Hap kullanmak zorunda olan hastalar oruç tuta bilir mi? Hangi hastalar oruç tutamaz?

Ramazan'da Hangi Hastalar Oruç Tutamaz?

Ramazan ayında sağlıklı olan Müslüman için oruç tutmak faz kılınmıştır. Farz olan ibadeti bırakmak ise uygun olmamaktadır. Ancak bireyin sağlık durumu el vermiyor ise oruç tutmaması gerekmektedir. Kronik hastalıkları olanlar, hamileler, bebeğine süt veren kadınlar, yaşlılar, ağır iş altında çalışmak zorunda olan kişilerin oruç tutmaması gerekmektedir. Ramazan orucundan muaf olmanın temelinde insan sağlığı ve yaşamı devam ettirme halleri bulunmaktadır.

Bu nedenle de sağlık sorunu yaşayan ve sağlıklı yaşayabilmek için ilaç kullanması gereken kişilerin oruç tutmaması gerekmektedir. Doktor tarafından sağlık durumunun oruçtan olumsuz etkileneceği belirtilen kişilerin de oruç tutmaması gerekmektedir.

Şeker hastalarının oruç tutması kalp krizi başta olmak üzere ciddi sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Kalp hastası, tansiyon ve ülser hastası olan insanlarında oruç tutmaları sağlıklarını ciddi oranda etkilemektedir. Ayrıca oruç tuttuğu zaman ciddi oranda güçsüz ve halsiz düşen kişilerin de oruç tutmaları uygun olmamaktadır. Hasta olduğu halde oruç tutmak isteyen kişilerin takibinde oldukları doktorları ile bu durumu görüşmeleri gerekmektedir.

Maddeler Halinde Hangi Hastalar Oruç Tutmamalı?

Gün içerisinde ilaç kullanması gerekenlerin oruç tutmaması gerekmektedir. Oruç tutmaması gereken hastaları liste halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

Diyabet (Şeker) Hastaları

Tansiyon Hastaları

Ülser Hastaları

Kronik Kalp Yetmezliği

Kronik Böbrek Yetmezliği

Ağır Dereceli Depresyon Hastaları

KİMLER ORUÇ TUTMAMALI?

Hastalık, insanın hayati fonksiyonlarının düzenli bir şekilde devam etmemesi veya etraftan gelen uyarılara cevapta yetersiz kalma halidir. Hastalık, oldukça ciddi ve tedavi gerektiren bir durum olabileceği gibi basit bir rahatsızlık da olabilir. Ramazan ayı süresince özellikle kalp, hipertansiyon, şeker hastalığı, ülser ve ruhsal problemler gibi kronik hastalığı bulunanların oruç tutmaları sakıncalıdır. Ramazan ayı süresince ağır yiyeceklerin tüketilmemesi, bol sıvı alınması ve ağır sporların yapılmaması gerekir.

Ramazan ayında bazı özel durumu olanların da oruç tutması sakıncalıdır. ''Parkinson, Alzheimer, sara, psikiyatrik bozukluk, kanser, kronik böbrek yetmezliği olanlar, yaşlı ve vücutça düşkün kişiler, düzenli olarak ilaç kullanması gerekenler, ameliyatlı veya ameliyatın dinlenme döneminde bulunanlar, hamile veya çocuk emzirenlerin de oruç tutması sakıncalı olabilir. .