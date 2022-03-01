İlker Aycı kimdir? İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu mu? Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevi sona eren İlker Aycı'nın bir süredir Air India'da CEO olarak göreve başlayacağı iddia ediliyordu. Hindistan'ın önde gelen hava yolu firması olan Air India dünya havayolu ulaşımında kendisine daha fazla pay istiyor ve bu anlamda İlker Aycı'ya CEO'luk teklif edilmişti. İlker Aycı son yaptığı açıklamada bu teklifi reddettiğini duyurdu.

Türk Hava Yollarında uzun süre Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini sürdüren İlker Aycı'nın görevi geçtiğimiz günlerde sonlanmıştı. Havacılık anlamında oldukça fazla bilgi ve deneyime sahip olan İlker Aycı'nın bundan sonraki işinin ne olacağı merak ediliyordu. İlker Aycı'ya Hindistan'ın en prstijli hava yolu firmalarından biri olan Air İndia'dan CEO'luk teklifi gelmişti. M. İlker Aycı, Hİndistan'dan gelen Air India'nın CEO'luk görevini reddetiğini açıkladı. Teklifi red etmesinin gerekçesini 'Hindistan kamuoyunda bazı çevreler tarafından farklı bir zemine çekilme çabası' olarak açıklayan Aycı, sürece ilişkin yazılı olarak açıklamalarda bulundu.

İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu mu?

Aycı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kariyerim boyunca kurum menfaatini ve daha önemlisi kişisel hayatımla ailemin huzur ve güvenliğini ön planda tutmayı tercih eden bir yönetici olarak, bu tartışmalar sürecinde göreve başlamanın doğru ve onurlu bir seçim olmayacağına karar verdim. Kariyerime farklı fırsatlarla devam edeceğimin; Türkiye'nin yetiştirdiği bir yönetici olarak global iş dünyasında değer yaratmak amacıyla çalışmalarımı sürdüreceğimin altını çizmek isterim" dedi.

İlker Aycı kimdir

İlker Aycı 2015-2022 yılları arasında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. İlker avı THY'deki görevinden 2022 yılında istifa ederek ayrıldı.

İlker Aycı 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İlker Aycı, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu.

1995 yılında İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında çalışmalar yürüten Aycı, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesini almıştır.

Çalışma hayatına 1994 yılında başlayan İlker Aycı Kurtsan İlaçları A.Ş. ve Universal Dış Ticaret A.Ş.'de görev aldı.

Sigorta şirketlerinde de çalışma fırsatı bulan İlker Aycı 2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı yapıyordu. İlker Aycı bu görevinden istifa etmişti.

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