Hangi rahatsızlığa hangi besin iyi geliyor?

Sebzeler, meyveler, etler... Hepsi vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Peki hangi besin hangi hastalığa, rahatsızlığa iyi geliyor? Sizler için araştırdık...



Doğada bulunan her sebze, her meyve, her bitki vücudumuza sayısız faydalar sağlamak üzere yaratılmış. Vücudumuzda oluşan her rahatsızlığın şifası doğada bulunuyor. Peki hangi besinleri tüketirsek hangi rahatsızlıklarımıza çözüm bulabiliriz. Gelin birlikte bakalım...

Karın ve mide ağrısına hangi yiyecekler iyi gelir?

Papatya çay olarak tüketilirse sindirim sistemi düzenlenir, mide ağrısı ortadan kalkar.

Mide bulantısı ve mide yanması gibi problemler yaşayan kişiler pirinç içeren besinleri veya pirincin kendisini haşlayıp yemelidir.

Muz sindirime yardım eden yararlı bakteriler için faydalı besin maddesidir. Mideyi rahatlatma özelliği bulunur. Fazla miktarda muz tüketilirse kabızlığa neden olacaktır. Bu yüzden dikkatli tüketmeniz gerekir.

Karaciğer rahatsızlıklarına hangi yiyecekler iyi gelir?

Enginarın içeriğindeki sinarin isimli madde sindirimi zor olan yiyeceklerin dahi sindirilmesine destek olur. Enginar karaciğer hastalığına sahip insanlara önerilen bir besindir. Aynı zamanda enginar romatizmal hastalıklar ve gut hastalığının da tedavisinde önemli bir rol oynar.

Meyan kökü yüzyılı aşkın süredir ülser, gastrit, bronşit ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Zerdeçal, karaciğer hastalıklarına ve sindirime yardımcı olur.

Yüksek tansiyona hangi yiyecekler iyi gelir?

Hemen hemen her sebze tansiyonu düşürür ve içeriklerindeki besin lifi ve diğer mineraller sayesinde genel sağlığınızın korunmasına destek olur. Uzmanlar her gün sebze tüketilmesini tavsiye eder. Ispanak, semizotu, brokoli, havuç, pırasa patates, domates ve kabak gibi sebzeleri bol miktarda tüketebilirsiniz. Ayrıca meyveler de yüksek tansiyonu düşürür. Tıpkı sebzeler gibi meyveleri de doğru zamanda ve doğru miktarda tüketmemiz gerekir. Muz, şeftali, ananas, elma, çilek ve tüm turuncu meyveler yüksek tansiyonun inmesine destek olacaktır.

Menopoza iyi gelen besinler hangileri?

Nohut menopoz döneminde düzeni bozulan östrojen seviyesinin dengelenmesini sağlar ve menopozun vücutta oluşturduğu etkilere karşı korunmanıza yardımcı olur.

Üzüm içeriğinde bulunan faydalı asitler sayesinde menopoza bağlı olarak kadınların yaşadığı ağrılara ve kemik erimesine karşı vücudu korur.

Güç içerisinde tüketeceğiniz dört beş tane kuru erik vücutta doğal bir antioksidan görevi görür. Aynı zamanda içeriğindeki yüksek orandaki mineraller sayesinde menopoz dönemindeki kadınlarda östrojen seviyesinin dengede tutulmasını sağlar.

