Vitaminlerin yan etkilerini biliyor musunuz?

Vücudumuzun vitaminlere çok ihtiyacı vardır. Bu vitaminleri beslenme yoluyla almamız gerekse de bazen eksiklik olduğu için takviye olarak da alabiliyoruz. Peki bu vitaminler ne kadar alınmalı? Fazla alındığında ne gibi bir yan etkiye sebep oluyorlar? Sizler için araştırdık...



Vitaminler vücudumuzda pek çok farklı şekilde kullanılmaktadır. Doğrudan bir enerji kaynağı olarak görev yapmayan vitaminler, karbonhidrat ve yağ gibi besin maddelerinden enerji üreten enzimlere yardım ederler. Ayrıca vücudumuzda belirli oranda bulunması gerekli olan vitaminler, cilt hastalıklarını giderir, metabolizmanın düzenlenmesini sağlar, kan hücrelerinin yapımından kemik gelişimine kadar vücudun işleyişinde birçok alanda vazifesi vardır.

Vitaminleri vücudumuza ne kadar almak gerekiyor? Fazla alındığında ne oluyor?

A vitamini - A vitamini vücuda aşırı miktarda alınırsa ilk olarak baş ağrısına yol açar. Aynı zamanda çok sık görünmese de fiziksel ağrılara, psikolojik hastalıklara ve karaciğer rahatsızlıklarına da sebep olabiliyor. Günde iki küçük boy havuç vücudumuzun A vitamini ihtiyacı için yeterli olacaktır.

B Vitamini - B vitaminleri yüksek dozda insan vücuduna alınırsa, vücut yorgunluğu, uykusuzluk ve baş ağrısına sebep olabilir. Daha yüksek dozda alınırsa kişi kaslarını dahi kullanamayabilir.

C vitamini - C vitamini genellikle çoğu insan için güvenli bir vitamindir. Bazı insanlarda C vitamini, mide bulantısı, kusma, mide yanması, mide krampları, baş ağrısı ve diğer yan etkilere sebep olabilir. Bu tür yan etkiler, özellikle birkaç gün boyunca aşırı doz C vitamini alımı sonucunda daha çok görülür. Günlük 2-3 tane portakal tüketerek vücudunuzun ihtiyacı olan C vitaminini alabilirsiniz.

D vitamini - Doğal olmayan yöntemlerle alınan D vitamini vücuda fazla alınırsa; iştah kaybı, mide bulantısı ve kusmaya sebep olabilir. Ayrıca D vitamini besin ve ilaçlar ile fazla miktarda alınırsa vücutta depolanarak çok nadir görülse de zehirlenmeye neden olabilir.

E vitamini - E vitamininin yüksek dozda alınması kanın yapısının bozulmasına sebep olabilir. Ayrıca aşırı doz E vitamini tüketimi tansiyon hastalıklarını tetikleyebilir.

K vitamini - K vitamini vücuda çok fazla alınırsa, kanın pıhtılaşma oranı artar ve damar hastalıklarına sebep olabilir. Aynı zamanda kişi aşırı terleme ve nefes darlığı da yaşayabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.