Yüz binlerce esnafın merakla beklediği gelişme TBMM'de kabul edildi. TBMM'de kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 25 maddesi, ile küçük esnafa veri muafiyeti geliyor. Hangi esnaflara vergi muafiyeti var? Lokanta, kafe, restoran, kuaför, berberlere vergi muafiyeti geldi mi? Buna göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

Yüz binlerce esnafın merakla beklediği gelişme TBMM'de kabul edildi. TBMM'de kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 25 maddesi, ile küçük esnafa veri muafiyeti geliyor. Hangi esnaflara vergi muafiyeti var? Lokanta, kafe, restoran, kuaför, berberlere vergi muafiyeti geldi mi? Buna göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

Memurlar ilgilendiren çok önemli maddeler TBMM'de kabul edildi. Yüz binlerce küçük esnafını kesesinin doğrudan ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 25 maddesi ile 850 bin esnaf grubunun kazançları gelir vergisinden muaf olacak. Teklifin kabul edilen maddelerine göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

Hangi esnaflara vergi muafiyeti var?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde küçük esnafa vergi muafiyetiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu açıklamasında "Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti olacak. Cirosu 240 bin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak." demişti. Yani geliri belli bir düzeyin altında olan küçük esnaflara gelir vergisinden muaf tutulacak.

Lokanta, kafe, restoran, kuaför, berberlere vergi muafiyeti geldi mi?

Yeni yasa ile Lokanta, kafe, restoran, kuaför, berberlerin cirosu 240 bin liranın altındaysa eğer bu esnaflar da vergi muafiyetinden yararlanabilecek.

En çok küçük esnaf hangi ilde var?

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre ağustos ayı itibariyle en fazla küçük esnaf 47 bin 205 ile İstanbul'da bulunuyor. Basit usule tabi olan mükellef sayısının en fazla olduğu diğer iller 30 bin 849 ile İzmir, 30 bin 558 ile Antalya, 27 bin 852 ile Hatay, 27 bin 240 ile Manisa, 25 bin 86 ile Ankara.

Esnaf nedir?

Esnaf, kelime anlamı olarak sınıflar anlamına gelir. Bağımsız çalışan, yaptığı iş sermayeden ziyade kol ve beden gücüne dayanan girişimcileri tanımlamak için kullanılır. Zanaatkâr ve küçük ticarethane sahipleri esnaf olarak anılır. Esnaf ile taciri ayırmada temel olarak emek-sermaye yoğunluğu dikkate alınır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.