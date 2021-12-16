Hamur işleri hazırlarken bu hatalara düşmeyin!

Hamur işlerine bayılıyoruz. Mis gibi kokan kekler, puf puf kabarmış lezzetli poğaçalar, tam kıvamında kızarmış çıtır çıtır börekler... Fakat bu hamur işlerini hazırlarken bazı hatalar yaptığımız için istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Peki hangi hataları çok sık yapıyoruz? Gelin birlikte bakalım...



Sıcak bir poğaçaya, mis gibi kokan bir dilim keke, çıtır çıtır bir böreğe hiçbirimiz hayır diyemiyoruz. Hamur işlerine adeta bayılıyoruz. Fakat onları hazırlarken yaptığımız hatalar yüzünden çok da lezzetli sonuçlar elde edemediğimiz de oluyor.

Hamur işleri hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekir?

Birçoğumuz hamur işi yaparken kuru malzemeleri elekten geçirmiyor, doğrudan hamura ekliyoruz. Fakat bu durum hamurun dokusunu bozuyor ve pürüzsüz bir görünüm elde etmemizin önüne geçiyor. Bu yüzden unu eleme konusuna önem vermemiz gerekiyor.

Kek hazırlarken damla çikolata, kuru meyve, kuru yemiş gibi malzemeleri una bulamadan hamura ekliyoruz. Bu da onların dibe çökmesine neden oluyor ve kekin içerisinde orantılı bir şekilde dağılmıyorlar.

Kek kalıbını fırına vermeden önce mutlaka kalıbı tezgaha vurmak gerekiyor. Bu sayede kek karışımında bulunan hava kabarcıkları dışarı çıkıyor ve kekimiz kusursuz bir şekilde pişiyor. Fakat bu adımı atlayıp birçoğumuz keki doğrudan sıcak fırına veriyoruz.

Birçok kek tarifi 180 derece fırında, otuz beş, kırk beş dakika aralığında pişer. Fakat kek için en önemli süre onun fırına verildiği ilk yirmi dakikalık süredir. Bu süre içerisinde onun problemsiz bir şekilde pişmesi için fırının kapağını açmamanız gerekiyor. Fakat pişme süresinin sonuna doğru fırının kapağını açarak onu kontrol edebilir ve bir kürdan yardımıyla pişip pişmediğini anlayabilirsiniz.

Pişme süresi biter bitmez keki fırından çıkarmak da bir hatadır. Çünkü kek piştikten sonra dahi on dakika boyunca fırının içerisinde kalmalı. Bu sayede kek dinlenecek ve terleme fırsatı bulacaktır. Fakat bu durum brownie gibi kekler için geçerlidir. Bazı sünger keklerin ise sönmemesi için hemen fırından çıkarılması gerekebilir. Bu yüzden tarife sadık kalmaya özen gösterin.

Börek için pişirerek hazırladığınız iç harcı önceden hazırlamalı ve ocaktan alınca bir kenarda soğumaya bırakmalısınız. Çünkü sıcak sıcak koyduğunuz iç harç yufkayı terletecek ve dağılmasına yol açacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.