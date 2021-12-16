2022 Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşları kaç para oldu?

2022 yılı asgari ücretin belirlenmesinin ardından 'engelli maaşı ne oldu?' sorusu akıllara geldi. Asgari ücrette büyük bir artış söz konusuyken engelli maaşında da bu artışın verilmesi istendi. Peki ama engelli kişiler 2022 yılında kaç para maaş alacak? Evde bakım ücreti, evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte güncel ücretler son dakika...