2022 Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşları kaç para oldu?
2022 yılı asgari ücretin belirlenmesinin ardından 'engelli maaşı ne oldu?' sorusu akıllara geldi. Asgari ücrette büyük bir artış söz konusuyken engelli maaşında da bu artışın verilmesi istendi. Peki ama engelli kişiler 2022 yılında kaç para maaş alacak? Evde bakım ücreti, evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte güncel ücretler son dakika...
2021-12-16 17:13:58
2022 yılında belirlenen asgari ücret 4 bin 250 TL oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu haberin ardından engelli maaşı ya da engelli ücreti olarak da adlandırılan ödemelerin ne kadar arttığı merak edildi. İşte merak edilen güncel 2022 engelli maaşları...
2022 Engelli maaşı ne kadar oldu?
Geçtiğimiz yıl yaşlılık aylığı 864,89 liradan veriliyordu. 2022 yılında 1296 lira olarak verileceği belirtildi.
Engelli bireylere ödenen aylık 1.035,63 lira iken, 2022'de 1552 lira olacak. Aynı zamanda yeni yılda evde bakım maaşı da 2706 liraya yükseltildi.
Engelli maaşı kimlere verilir?
Engelli maaşı verilen kişiler belli bir engel oranına sahip olmalıdır. Evde bakıma muhtaç, başkasından yardım almadan hayatını sürdüremiyor olabilir.
Engelli aylığı verilen kişiler şu şekildedir:
- %40 ve üzerinde engeli olanlar
- 2022 engelli raporuna sahip olanlar
- Gelir durumu asgari ücretin üçte birinde az olanlar
- Temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayanlar
- Herhangi bir yüksek maaşa ve mülke sahip olmayanlar
- Sigortalı ya da SGK gelirli şekilde çalışmayanlar
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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