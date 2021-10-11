Hamilelikte iştahsızlık yaşamak normal mi?

Yaklaşık olarak 40 hafta süren hamilelik dönemi anne için de bebek için de çok önemlidir. Bu dönemde anne adayı bebeği ve kendini en iyi ve en sağlıklı şekilde beslemelidir. Fakat gebeliğin bir döneminde anneler iştahsızlık yaşayabiliyorlar. Peki gebelikte neden iştahsızlık yaşanıyor? Gebelikte yaşanan iştahsızlık nasıl önlenmeli? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Gebelik 3 döneme ayrılır. İlk 3 aylık döneme 1. trimester, ikinci 3 aylık döneme 2. trimester ve son 3 aylık döneme 3. trimester denir. 1. trimesterde birçok anne adayı iştahsızlık yaşar. Bu gayet normal bir durumdur. Genellikle 2. trimesterde bu durum normale döner. Anne adayının iştahı açılır, hatta artabilir. İştahsızlık genel olarak 1. trimesterde yaşanan bulantı, kusma ve halsizlikten kaynaklı olabilir. Bu yüzden anne adayında kilo alamama, hatta zayıflama görülebilir. 2. trimesterde bu şikayetlerin ortadan kalkmasıyla her şey normale döner.

Eğer 2. trimesterde hala iştahsızlık sorunu yaşıyor ve sık sık kusuyorsanız doktorunuza bu durumu mutlaka bildirmelisiniz. Çünkü 2. trimesterde anne adayının vücudunun normale dönmesi ve iştahının yerine gelmesi dolayısıyla kilo alması beklenir.

Anne adayları hamilelikte neden iştahsızlık yaşar?

Gebelik döneminde yaşanan iştahsızlık genetik etmenler, beslenme tarzı ve hastalıklardan dolayı görülebilir. Fakat iştahsızlık olduğu için anne adayının sağlıklı bir şekilde beslenmemesi bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca fazla şekerli veya fazla yağlı beslenmek, gebelikte stres, mide bulantısı, kullanılan ilaçlar, grip, nezle, kabızlık, hipotiroidizm, migren, kansızlık, kanser, diyabet, irratbl bağırsak sendromu da iştahsızlığa neden olabilir.

Hamilelikte yaşanan iştahsızlığı anne adaylarının nasıl önlemesi gerekir?

Aşırı yağlı beslenmek midede hazımsızlığa neden olur. Bu da anne adayında iştahsızlık yapabilir. Bu yüzden anne adayları aşırı yağlı, hazmı zor gıdalardan uzak durmalıdır. Bol bol sebze ve meyve tüketmeli, kalsiyum ve protein alımına özen göstermelidir. Mide bulantılarından kaynaklı iştahsızlığın önüne geçmek için tuzlu krakerler tüketilebilir. Ayrıca bol su içmek de önemlidir. Zencefil de hamilelikte yaşanan mide bulantısına iyi gelmektedir. Düzenli egzersiz yapmak da iştahınızı açacaktır. Ağır kokular kullanmaktan ve sigara dumanından uzak kalarak da mide bulantınızı önleyip iştahınızı koruyabilirsiniz.

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