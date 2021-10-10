Ne mahalle kaldı ne çocuk oyunu

X ve Y kuşağının daha çok hafızalarında yer edinen sokak oyunlarından bazılarına göz atmaya ne dersiniz?

Ne mahalle kültürü ne de mahalle aralarında oynanan oyunlar kaldı. Sabah evden çıkıp akşama kadar sokakta oynanan oyunlar artık sadece hafızalarda kalmış durumda.

Bugün başta sivil toplum kurum ve kuruluşları olmak üzere, günümüz çocuklarının sosyo-kültürel açıdan gelişebilmeleri adına proje üzerine projeler geliştiriliyor. Arkadaşlık kavramı kadar oyun bilinci de çocukların gelişiminde önemli rol oynamakta.

İşte özellikle X ve Y kuşağının daha çok hafızalarında yer edinen sokak oyunlarından bazıları:

Çelik Çomak

Rakip oyucu çeliğe havada vurur ya da tutarsa sıra rakibe geçer. · Vuramazsa yerdeki çeliği alır ve atışı yapan kişi çomağını çukurun üzerine koyar ve rakip elindeki çelikle rakibin çomağını eliyle atarak vurmaya çalışır.Çomağı vurursa sıra kendisine geçer.

İstop

Ebe, oyunculardan birinin adını söyleyerek topu havaya atar. Top yere düşmeden adı söylenen oyuncu topu havada yakalamak zorunda. Yakaladığı anda da “istop” diye bağırır. Diğer oyuncular istop sesini duyunca oldukları yerde kıpırdamadan kalır. Ebe olan kişi elindeki topla duran oyunculardan birini vurmaya çalışır.

Mendil Kapmaca

İki grup arasında en az 2, en fazla 5 metre mesafe olmalı. Mendil yakalanmadan mendilcinin etrafına çizilen çemberin içerisine girmek yasaktır. O yüzden mendilciden mendili yakalamaya çalışırken şaşırtmaca yaparak rakibin çemberin içerisine girmesini sağlayarak oyunu kazanabilirsin.

Birdir Bir

Oyuncular, aralarında en az birer metre mesafe kalacak şekilde tek sıra halinde dizilmeli. Dizildikten sonra ellerine dizlerine, başlarını da kollarının arasına koymalılar.

Ayakta duran oyuncu koşarak en arkadaki oyuncunu sırtından güç alarak öne atlamaya başlamalı.Kaç oyuncu varsa bu atlama hareketini tekrarlamalı ve atlayacak kişi bitince en öne geçip o da diğerleri gibi eğilmeli.Herkes sırayla diğerlerinin üzerinden atlayarak oyuna devam etmeli.

Deve cüce

Grup halinde oynanır. Bir kişi ebe olur. Deve diye bağırınca herkes ayağa kalkar, cüce diye bağırınca herkes yere çöker. Ebe bunları ardarda ve hızlı şekilde karışık olarak söyler. Ebenin talimatlarına uymayan yanar ve oyundan çıkar. En son kalan oyunu kazanır ve ebe olur.

Ortada sıçan

Üç kişiyle oynanıp, iki kişi kenarda, bir kişi ortada olup, kenardakiler topu atıp ortadaki kişi almaya çalışır.

Yakar Top

Oyunumuz için en az 6 kişi olmamız gerekir. Ve tabii bize bir top lazım. İki gönüllü, aralarında sayışır Ve gruplarına alacakları kişileri tek tek seçerler. İki tane karşılıklı upuzun çizgi çekilir. Gruplardan birinin yeri, 2 çizginin ortasındaki boş alan olacak. Diğer grup ikiye bölünüyor. Biri bir çizginin gerisine, öteki de diğer çizginin gerisine yerleşiyor. Çizgiyi geçmek yasak! Oyunda, çizginin gerisinde duranlar, ortadaki grubu vurmaya çalışacak.Oyuna başlamadan önce oyuncular iki farklı gruba ayrılırlar. Daha sonra karşılıklı iki çizgi çekilir

Saklambaç

Oyunculardan biri ebe olarak seçilir. Ebe bir duvara, ağaca ya da başka bir nesneye kafasını yaslar ve gözünü -genellikle kolu yardımıyla- kapatarak oyuncular tarafından kararlaştırılmış bir sayıya kadar birer birer sayar. Ebe, en az 20, en fazla 50'ye kadar sayarak diğer oyuncuların saklanmasını beklemeli.Saymayı bitirdiğinde: "Önüm arkam sağım solum ebe! Saklanmayan sobe!" diye bağırarak saymayı bitirdiğine dair oyuncuları uyarmalı.Ebe etrafa bakarak oyuncuların nereye saklandığını bulmalı.Ebe, duvardan ayrılıp onları ararken oyuncular da duvar boşken duvara koşup “sobe” demeye çalışmalı

Misket



En iki oyuncu ile oynanır. Oyuncu üst limiti yoktur.Diğer misketlere atış yapmak için:parmağının ucundaki başparmağın ucundan doğru ve başparmaktan biraz yukarıda olacak şekilde bükülür.işaret parmağı ve başparmak arasında ortaya çıkan boşluğa bir misket konur.Başparmağını hızla ilerletir iterek misketi hedef atar.

Misket, hedefteki miskete atılırken eli ileri doğru hareketle sergilenmek.

Körebe

Körebe olarak adlandırılan oyuncunun gözleri mendil veya eşarp gibi bir malzemeyle bağlanır ve ebe etrafını göremez hale getirilir. Diğer oyuncular körebenin etrafında dolaşır ve ona dokunurlar. Körebe onları yakalamaya çalışır. Körebe gözleri kapalı şekilde birini yakalarsa o ebe olur.

Sek sek

Oyun aslında iki tur halinde oynanır. Başlarken 1-8 doğru atarak ilerleyip ikinci turda ise 8-1 doğru geri gidilir. Başka bir seksek türünde ise taş veya kiremit atıldıktan sonra karelere isabet ederse, oyuncu taşın bulunduğu karenin üstünden atlar, dönüşte çizgilere değmeden de taşı geri alır.

Beştaş

Beştaş, enaz iki kişi ve beş küçük taşla oynanan bir çocuk oyunudur. Taşlar, bir avucun içine hepsinin sığabileceği kadar küçük olmalıdır. Oyun esnasında, oyuncu taşı düşürürse veya yerdeki taşı alamazsa oyundan çıkar ve oyun oynama sırası diğer oyuncuya geçer. Oyuncular yere oturarak oynarlar.

Topaç

Topaçlar, şimşir gibi sert ağaçlardan yapılan bir ucu sivri, armuda benzeyen oyuncaklarmış. Topaçın sivri ucuna daha uzun süre dönmesini sağlamak için kabara denilen çivi çakılırmış. Topaç, bal mumu yedirilmiş pamuk bir ip yardımıyla döndürülürmüş. Bir ucu işaret parmağına bağlanan ipin diğer ucu topacın sivri ucundan gövdesine doğru sarılır ve topaç hızla yere fırlatılırmış.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.