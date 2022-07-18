Haftada 30-40 saat ücretli öğretmen maaşı 7400 TL mi oldu? 2022-2023 40 saat derse giren ücretli öğretmen ne kadar? Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısında yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan ilk olarak KYK kredi borcu olanlara müjdeyi verdi. Ardından binlerce ücretli öğretmenin düşük ücret sorununa dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ücretli öğretmen maaşına ne kadar zam geldi? sorusuna yanıt internette araştırılmaya başlandı.

Haftada 30-40 saat ücretli öğretmen maaşı 7400 TL mi oldu? 2022-2023 40 saat derse giren ücretli öğretmen ne kadar? Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısında yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan ilk olarak KYK kredi borcu olanlara müjdeyi verdi. Ardından binlerce ücretli öğretmenin düşük ücret sorununa dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ücretli öğretmen maaşına ne kadar zam geldi? sorusuna yanıt internette araştırılmaya başlandı.

MEB bünyesinde binlerce ücretli öğretmen bulunuyor. Ücretli öğretmenler artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarının iyileştirilmesini talep ediyordu. Ücretli öğretmenler ek ders ücreti karşılığında girdikleri ders sayısı kadar maaş alıyor. 2022 yılında ek ders ücretlerine yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşları yine asgari ücretin altında kalmıştı. Bu soruna çözüm geldi. Erdoğan açıklaması ile binlerce ücretli öğretmeni sevindirdi.

Haftada 30-40 saat ücretli öğretmen maaşı 7400 TL mi oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ücretli öğretemenlere özel bir parantez açtı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır." dedi.

2022-2023 40 saat derse giren ücretli öğretmen ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 2022-2023 eğitim öğretim döneminde haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmenlere 5740 TL maş verilecek. Haftada 40 saat derse giren ücretli öğretmenlere ise 7400 TL maaş verilecek.

Ücretli öğretmen maaşına zam mı yapıldı?

Ücretli öğretmen maaşlarına dair beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada ücretli öğretmen maaşına zam yapıldığını duyurdu.

2022 Temmuz ücretli öğretmen ek ders ücreti kaç TL?

2022 Ocak ayından itibaren geçerli olan ücretli öğretmen ek ders ücreti net 28,01 TL'ydi. 2022 Temmuz ayında maaşlara gelen zamdan sonra 39.49 TL'ye çıkması bekleniyor.

2022-2023 ücretli öğretmen başvurusu ne zaman?

2022-2023 ücretli öğretmen başvurlar eğitim öğretim sezonu başlamadan 1.5 ay önce yapılıyor. Geçtiğimiz sene ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayında başlamıştı. 2022-2023 dönemi için ücretli öğretmenlik başvurusunun Temmuz-Ağustos aylarında yapılması bekleniyor.

.