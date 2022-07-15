Ücretli öğretmen başvurusu 2022-2023 başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? MEB'de ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen binlerce kişi başvuruların başlayıp başlamadığını internetten araştırıyor. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle aynı işi yapan ancak maaş ve sosyal haklar konusunda oldukça eleştirilen ücretli öğretmenlik için bu sene de başvurular alınacak. Peki başvurular ne zaman başlayacak?

Ücretli öğretmen başvurusu 2022-2023 başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? MEB'de ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen binlerce kişi başvuruların başlayıp başlamadığını internetten araştırıyor. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle aynı işi yapan ancak maaş ve sosyal haklar konusunda oldukça eleştirilen ücretli öğretmenlik için bu sene de başvurular alınacak. Peki başvurular ne zaman başlayacak?

MEB bünyesinde ek ders karşılığı ücret ile maaş alan ücretli öğretmenlerin durumu son zamanlarda Meclis gündemine de sıkça geliyor. Asgari ücretin altında maaş alan ücretli öğretmenler sosyal haklarının düzeltilmesi için sık sık sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde MEB'de ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenler başvuru yapmak için sabırsızlanıyor.

Ücretli öğretmen başvurusu 2022-2023 başladı mı?

2022-2023 ücretli öğretmen başvurlar eğitim öğretim sezonu başlamadan 1.5 ay önce yapılıyor. Geçtiğimiz sene ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayında başlamıştı. 2022-2023 dönemi için ücretli öğretmenlik başvurusunun Temmuz-Ağustos aylarında yapılması bekleniyor.

2022-2023 yılında kaç ücretli öğretmen alınacak?

Ücretli öğretmen ihtiyacı il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Ücetli öğretmen alımları il ve ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda belirleniyor ve belirlenen sayı kadar alım yapılıyor.

Ücretli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Eğitim öğretim kurumlarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı, başvuru işlemlerini e Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Ücretli Öğretmenlik Başvuru Sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından adaylara SMS olarak bildirilecek.