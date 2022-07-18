Ücretli öğretmen maaşı 5740 TL mi oldu? Ücretli öğretmen maaşına zam mı geldi? Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? soruları ek ders karşılığında MEB bünyesinde görev yapan ücretli öğretmenler tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretli öğretmenlere büyük müjde geldi. Erdoğan açıklamasında ücretli öğretmen maaşlarına zam yapıldığını açıkladı. İşte 2022 ücretli öğretmen 2022 zamlı maaşları...

Ücretli öğretmen maaşı 5740 TL mi oldu? Ücretli öğretmen maaşına zam mı geldi? Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? soruları ek ders karşılığında MEB bünyesinde görev yapan ücretli öğretmenler tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretli öğretmenlere büyük müjde geldi. Erdoğan açıklamasında ücretli öğretmen maaşlarına zam yapıldığını açıkladı. İşte 2022 ücretli öğretmen 2022 zamlı maaşları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 milyon 400 TL'den 5 bin 740 li,raya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. "

Ücretli öğretmen maaşı 5740 TL mi oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmen ücretlerinde artış yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması binlerce ücretli öğretmeni sevindirdi. Erodğan ücretli öğretmen maaşının 5740 TL'ye çıakcağını açıkladı.

2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor?

Daha önceki senelerde ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayı itibari ile başlamış ve başvurular pek çok ilde alınmıştı. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Farklı branşlardan ücretli öğretmenlik için müracaatları olumlu değerlendirilen adaylar eylül ayından itibaren görevlerine başlayabilecek. E-Devlet üzerinden de ücretli öğretmen başvurusu yapılabiliyor. Buradan da başvurularun başlayıp başlamadığını kontrol edebilirsiniz.

2022-2023 yılında kaç ücretli öğretmen alınacak?

Ücretli öğretmen ihtiyacı il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Ücetli öğretmen alımları il ve ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda belirleniyor ve belirlenen sayı kadar alım yapılıyor.