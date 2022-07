Hacı Nimet Kaya kimdir? Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya vefat etti!

Hacı Nimet Kaya kimdir? Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya hayata gözlerini yumdu. Hacı Nimet Kaya'nın cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Hacı Nimet Kaya’nın cenazesi Fatih Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Siirt’e getirilecek ve yarın Tillo ilçesinde aile mezarlığında defnedilecek. Hacı Nimet Kaya'nın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya hayata gözlerini yumdu. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hacı Nimet Kaya son yolculuğuna uğurlandı. Hacı Nimet Kaya'nın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Siirt'in Tillo ilçesine götürüldü.

Hacı Nimet Kaya kimdir?

Hacı Nimet Kaya 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Düşünür, yazar ve aktivist olan Hacı Nimet Kaya Özgür-Der genel başkanı ve Haksöz Dergisi ve Haksöz Haber sitesi yazarıdır.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Hacı Nimet Kaya İngilizce, Arapça ve Almanca bilmektedir.

Akidevi açıdan geleneksel ve modernist İslam anlayışlarına karşıt duruşu ile dikkat çeken yazar, politik olarak parlamenter-demokratik mücadele dışında bir tavrı benimsemektedir.

Hacı Nimet Kaya 26 Temmuz'da hayaa gözlerini yumdu.

Hacı Nimet Kaya'nın cenazesine Erdoğan da katıldı

Hacı Nimet Kaya'nın cenazesinde cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda musalla taşında bulunan Mehmet Nimet Kaya ağabeyimizi buradan Hakk'a uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Dönüş Allah'a. Ben Nimet ağabeyi Unkapanı'ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum. Hacı Nimet ağabeyimiz de gıda toptancılığı yapıyordu. Oradan gelen bir hukukumuz var. Ehl-i hal bir ağabeyimizdi. O günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik ve bugünlere geldik. Böyle bir eceli kaza ile şimdi Hakk'a uğurluyoruz. Tezkiyeler yaptık. Yarın sabah itibariyle de Tillo'ya kendi topraklarına yolcu edilecek. Hepinizden bu gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle Allah razı olsun diyorum. Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik. O da bizi sevdi. Bayramlar gelir geçerdi, muhakkak birbirimizi arardık. Böyle de bir hukukumuz vardı. Rabbim bu hukukumuzu sevgili habibinin sancağı altında buluşmayı da haşr cem olmayı da bizlere nasip eylesin. Fazla söze hacet yok. Tekrar hep birlikte ruhu için El-Fatiha" dedi.

Hacı Nimet Kaya ne zaman ve nereye gömülecek, defnedilecek?

Hacı Nimet Kaya'nın cenazesi Fatih Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Siirt'e getirilecek ve yarın Tillo ilçesinde aile mezarlığında defnedilecek.

Tillolular Derneği faaliyetleri neler?

Dini bayramlar Bayram günlerinde Derneğimiz binasında ve bütün TİLLO'luların katılımı ile yapılmaktadır.

Her sene ramazan ayında dernek binamızda iftar yemekleri verilmektedir.

İmkan dahilinde Üniversite öğrencilerine burs verilmektedir.

İmkan dahilinde muhtaçlarımıza her ay yardım edilmektedir.

Taziyelerimiz 3 gün boyunca Dernek binasında yapılmaktadır.

TİLLO' nun tanıtımı ile ilgili her fırsatta gerekli faaliyetler tertip edilmektedir. .