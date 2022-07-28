Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? 0.99 faizli ev kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? 0.99 faiz kredi hangi bankada var? Ev almak isteyenler son zamanlarda düşük faizli konut kredisinin hayata geçmesini bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylar Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 0.99 ve 0.89 faiz oranları ile konut kredisi verileceğini açıkladı. Ev almak için bekleyen vatandaşlar da düşük faizli konut kredisi başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Peki 0.99 ve 0.89 faizli ev kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?

Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? 0.99 faizli ev kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? 0.99 faiz kredi hangi bankada var? Ev almak isteyenler son zamanlarda düşük faizli konut kredisinin hayata geçmesini bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylar Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 0.99 ve 0.89 faiz oranları ile konut kredisi verileceğini açıkladı. Ev almak için bekleyen vatandaşlar da düşük faizli konut kredisi başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Peki 0.99 ve 0.89 faizli ev kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?

Artan hayat hapahalılığı, yüksek enflasyon ve inşaat maliyetlerinin sürekli yükselmesi ev fiyatlarıın katlanarak artmasına neden oldu. Yaşanan gelişmeler üzerine vatandaşlar kredilerin de yüksek olmasıyla ev alamaz hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama binlerce kişiyi sevindirdi. Erdoğan yüzde 0.89 ve yüzde 0,99 faizli konut kredisi uygulamasının müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra 0.99 faizli konut kredisi başvrularının başlayıp başlamadığı internette sürekli araştırılıyor.

Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı?

Yüzde 0.89 ve yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama paylaşıldı. Düşük faizli konut kredisi başvuruları henüz başlamadı. Bankaların finansman görüşmeleri tamamlandığı zaman başvurular alınmaya başlanacak.

Düşük faizli konut (ev) kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?

Düşük faizli konut kredisi duyurusunun ardından fırsatçılar ev fiyatlarını hızlı şekilde artırmıştı. Ev fiyatlarının artmasından endişe eden ve bir an önce konut almak isteyen vatanaşlar 0,99 ve 0,89 faizli konut kredileri başvurusunun başlamasını bekliyor. Binlerce kişinin yararlanması beklenen 0.99 ve 0.89 faizlli konut kredisi başvurularının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Kamu bankaları önclüğünde yapılacak olan düşük faizli konut kredisi başvurularına ilişkin bankaların finansman çalışmaları tamamlandıktan sonra duyuru yapılması bekleniyor.

0.99 faizli konut kredisi nasıl alınır?

1- İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

2- Kredi desteği kamu bankaları tarafından vatandaşların ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek.

3- Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmekte.

4- Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

5- Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

6- 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.99 faiz oranı uygulanacak.

7- Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.

8- Vatandaşlar bu paketten yalnıza bir kez yararlanabilecek. .