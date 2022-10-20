Güvensiz kozmetik ürünler listesi | 2022 güvensiz kozmetik markaları ve ürünleri hangisi? Sağlık Bakanlığı güvensiz kozmetik ürünlerin denetimine ara vermeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yapılan son denetimlerde uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 302 kozmetik ürün için 813 bin 584 lira para cezası kesildi. 19 Ekim 2022 tarihinde güvensiz kozmetik ürünler listesi bakanlık tarafından açıklandı. İşte güvensiz kozmetik ürünler listesi ve listede yer alan markalar...

Kozmetik ürünleri pek çok vatandaşımız tarafından kullanılıyor. Ancak üretim kurallarına uyulmadığı takdirde kozmetik ürünleri insan sağlığına zarar verebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yapılan denetimlerde güvensiz olduğu belirlenen kozmetik ürünler listelendi. Güvensiz kozmetik ürünler listesinde hangi marka ve ürünlerin olduğu da merak ediliyor.

Güvensiz kozmetik ürünler listesi

TİTCK tarafından, 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül) insan sağlığını tehdit eden, teknik düzenlemeler ve mevzuata aykırı kozmetik ürünlerin tespitine yönelik piyasa denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerin sonuçları ise pek iç açıcı değil. Denetimlerde uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 302 kozmetik ürün için 813 bin 584 lira para cezası kesildi. Temmuz-Ağustos-Eylül 2022'de denetlenen 371 kozmetik üründen 295'inin teknik düzenlemeye aykırı, 7 ürünün de güvensiz olduğu belirlendi. 6 bin 937 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

2022 güvensiz kozmetik markaları ve ürünleri hangisi?

1- Bağdatlı İthalat İhracat Pazarlama A.Ş. / Peri Poll Professional New Generation Kil Maskesi Argan Özlü

2- Mutak Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Native Base Keratin Treatment

3- TN Farma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / "DLA lion age hair care set" içerisinde yer alan “DLA Derm Intensive Care Detox Action Shampoo Lion Age 250 ml”

4- Sinada Endüstriyel Hijyen Sanayi Anonim Şirketi / Lotus Hand Turkuaz 5 kg

5- Sinada Endüstriyel Hijyen Sanayi Anonim Şirketi / Lotus Hand Turkuaz 20 kg

6- Sinada Endüstriyel Hijyen Sanayi Anonim Şirketi / Lotus Hand Turkuaz 30 kg

7- Hayat Laboratuvarı Kozmetik Sanayi Ltd. Şti. / Tıpış Bebek Talk Pudrası Baby Talc Powder 65 g

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Kozmetik nedir?

Kozmetik, bir kimseyi daha çekici hâle getirmek ya da görünüm sorunlarını gidermek için kullanılan ürünleri, uygulanan bakım ve tedavileri kapsayan bir kavram.[1] Kozmetiğin bir alt alanı olan makyaj; ruj, maskara ve fondöten gibi yüzü ve çevresini güzelleştirmek veya farklı bir görünüm vermek için uygulanan kozmetik ürünleri ve işlemleri kapsar.[2] Makyaj malzemeleri haricinde saç bakımı ve cilt bakımı ürünleri, saç boyası, saç spreyi, saç jölesi, parfüm, makyaj fırçası, pudra pomponu, banyo tuzu, vücut yağ ve kremleri gibi pek çok ürün, kozmetik sınıfına girmektedir. Kozmetoloji hizmetler güzellik salonu, klinik, poliklinik, hastane'lerde uzmanlar tarafından, ayrıca bireysel olarak evde yapılabilir .