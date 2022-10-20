Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması saat kaçta olacak?

Güneş tutulması ne zaman? Heyecanlı bir doğa olayı olan Güneş tutulması için geri sayım başladı. Ülkemizde de izlenebilecek olan güneş tutulması için salı günü bekleniyor. Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması saat kaçta olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Güneş tutulması ne zaman? Heyecanlı bir doğa olayı olan Güneş tutulması için geri sayım başladı. Ülkemizde de izlenebilecek olan güneş tutulması için salı günü bekleniyor. Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması saat kaçta olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Güneş tutulması ne zaman?

Yaklaşık iki saat sürmesi beklenen güneş tutulması Türkiye'de de izlenebilecek. Güneş tutulması için yetkililer, 25 Ekim Salı gününü işaret etti. Güneş tutulmasının saat 11.58'de başlaması bekleniyor.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yaşanacak olan parçalı güneş tutulması, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında gerçekleşecek.

Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Büyük güneş tutulması, Türkiye'den izlenebilecek.

25 Ekim'de merkezi tutulma noktası, güneşin %82'sinin tutulacağı kuzey kutbunun üzerinden geçecek. Rusya'da güneşin %80'e kadarı tutulacak, bu oran Çin'de %70'e, Norveç'te %63'e ve Finlandiya'da %62 olarak izlenebilecek.

Güneş tutulması nedir?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda meydana gelen doğa olayıdır.

Tutulmanın meydana gelmesi için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması gerekir. Yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekmektedir.

Güneş tutulması nasıl izlenir?

Mümkün mertebe dürbün, teleskop veya çıplak gözünüzle bakmamanız gerekir. Koruyucu bir aparat kullanarak güneş tutulmasını izzlemek daha sağlıklı olacaktır. .