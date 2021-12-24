Gut birçok padişahın da sahip olduğu bir hastalıktır. Bu yüzden padişah hastalığı olarak da isimlendirilir. Peki gut hastalığı neden oluşur? Gut hastalığı kendini hangi belirtilerle gösterir? Gut hastalığının herhangi bir tedavisi var mı? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Ödem genellikle vücudumuzda eklemlerin birleşme noktasında birikir. Biriken ödem iki eklem yapısını deforme eder ve kemik yapısını bozan şişliklere neden olur. Bu hastalığa gut hastalığı denir. Birçok padişah bu hastalıktan muzdarip oldukları için hastalığa padişah hastalığı da denir.

Gut hastalığı romatizma hastalıkları içerisine girmektedir. Fakat belirtilerinden dolayı bir metabolizma hastalığıdır. Besinlerle vücuda giren zararlı maddeler ürik aside dönüştürülür ve vücuttan dışarı atılır. Eğer vücudun bağışıklık sistemi zayıfsa bu maddeler vücuttan atılamaz. Bu yüzden de kanda, midede ve bağırsakta birikir. Bu da ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık problemlerine sebep olur. Ürik asit eklemlerde de birikir. Eklemlerde biriken asit iltihaplanmalara neden olur. Biriken iltihaplar ödem oluşturur. Genel olarak ayak ve ellerde oluşan bu ödem gut hastalığı olarak bilinir.

Gut hastalığı neden oluyor?

Bu hastalık bazı kronik ilaçların yan etkilerine bağlı olarak, yanlış diyet uygulamaları yüzünden, cerrahi operasyonların ardından bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla, düzensiz bir şekilde ve aşırı yağlı besinler tüketilince, enfeksiyon oranı yüksek hastalıklar yaşandığı zaman oluşabilir.

Gut hastalığı kendini hangi belirtilerle gösterir?

Gut hastalığında eklemlerde şiddetli ağrı, kasılma ve iltihaplanmaya bağlı olarak şişlik oluşur. Ağrılar yüzünden kişide uykusuzluk, böbreklerde oluşan kum ve taş yüzünden karın ve bel ağrısı, ciltte kaşıntı ve döküntüler oluşur.

Gut hastalığının herhangi bir tedavisi var mı?

Gut hastalığının tedavisine başlamak için ilk olarak kan testi yapılır ve ürik asidin oranı öğrenilir. Kesin tanı için ödem toplamış eklemlerden sıvı alınır ve ürik asit kristallerinin oranı tespit edilir. Erken teşhis gut hastalığında çok önemlidir. Çünkü bu hastalık ilerlerse ciddi kemik ve eklem hastalıklarına sebep olabilir. Kişide sakatlık bile oluşabilir. Uzmanlar genellikle bu hastalığın ilerlememesi için iltihap kurutucular kullanarak vücudun ödemden kurtulması için ilaç tedavisi uygulamaktadır.

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