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TIMETURK / EKONOMİ / İstanbul'da ulaşıma zam

İstanbul'da ulaşıma zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.

26 Dakika Önce
2021-12-24 17:07:55
İstanbul'da ulaşıma zam

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

Yüzde 36 zam talebinin kabul edilmesiyle taksimetre ücretleri açılış 5 lira 55 kuruştan 7 liraya yükseldi.

Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı. Zamlı tarifenin yılbaşından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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