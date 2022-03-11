Gülşen'nin yeni şarkısı 'Lolipop' yayınlandı... Gülşen 'Lolipop' şarkısı sözleri nedir? I Gülşen'in yeni şarkısının ismi nedir?
Şarkıcı Gülşen, yeni parçası Lolipop'u yayınladı. Gülşen'in yeni şarkısı Lolipop'un sözlerini merak edenler soluğu arama motorlarında buldu. Peki Gülşen 'Lolipop' şarkısı sözleri nedir? Gülşen'in yeni şarkısı nedir?
2022-03-11 14:25:25
Son zamanların gündemdeki ismi olan Gülşen, yeni parçası Lolipop'un tüm müzik platformlarında yayınlandığını kişisel twitter hesabı üzerinden duyurdu. Geçenlerde ise şarkının 43 saniyelik kısmı sızdırılmıştı. Şarkının çıkmasının üzerinden henüz bir gün geçmesine rağmen YouTube'da 105 bin kişi Gülşen 'Lolipop' şarkısını dinledi. Gülşen'in YouTube'da yayınladığı şarkısının açıklama kısmına şarkı sözlerini bırakmaması sonucunda birçok kişi yeni şarkı Lolipop'un sözlerini merak ediyor...
İŞTE GÜLŞEN LOLİPOP ŞARKISI SÖZLERİ
"Lolipop"
Sanki giymişim ateşten elbise
Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım
Korkulu rüyalarımın sahibi
Oyna duygularımın ol katili
Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım
Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
Oooo
My love
İçim dışım love
I love, I love
İşim gücüm yok başkalarıyla
Yo
Söndürülmez bu ateş sularla
Oooo
My love
Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla
Bildiklerini unut sırayla
Çarpışmalarımız itinayla
Oooo
Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
Oooo
Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
Oooo
Oooo
Oooo
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