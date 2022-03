Gülşen'nin yeni şarkısı 'Lolipop' yayınlandı... Gülşen 'Lolipop' şarkısı sözleri nedir? I Gülşen'in yeni şarkısının ismi nedir?

Şarkıcı Gülşen, yeni parçası Lolipop'u yayınladı. Gülşen'in yeni şarkısı Lolipop'un sözlerini merak edenler soluğu arama motorlarında buldu. Peki Gülşen 'Lolipop' şarkısı sözleri nedir? Gülşen'in yeni şarkısı nedir?

Son zamanların gündemdeki ismi olan Gülşen, yeni parçası Lolipop'un tüm müzik platformlarında yayınlandığını kişisel twitter hesabı üzerinden duyurdu. Geçenlerde ise şarkının 43 saniyelik kısmı sızdırılmıştı. Şarkının çıkmasının üzerinden henüz bir gün geçmesine rağmen YouTube'da 105 bin kişi Gülşen 'Lolipop' şarkısını dinledi. Gülşen'in YouTube'da yayınladığı şarkısının açıklama kısmına şarkı sözlerini bırakmaması sonucunda birçok kişi yeni şarkı Lolipop'un sözlerini merak ediyor...

İŞTE GÜLŞEN LOLİPOP ŞARKISI SÖZLERİ

"Lolipop"





Kaçtıkça giriyorum çekimine

Sanki giymişim ateşten elbise

Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım

Korkulu rüyalarımın sahibi

Oyna duygularımın ol katili

Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım



Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo



Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo



My love

İçim dışım love

I love, I love

İşim gücüm yok başkalarıyla

Yo

Söndürülmez bu ateş sularla

Oooo



My love

Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla

Bildiklerini unut sırayla

Çarpışmalarımız itinayla

Oooo



