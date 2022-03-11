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Putin'den flaş açıklama: Bazı olumlu değişimler var
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Putin'den flaş açıklama: Bazı olumlu değişimler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Moskova'da bir araya geldiği toplantıdan sonra yaptığı açıklamada 'Ukrayna ile müzakerelerde bazı olumlu değişimler var' dedi.

1 Saat Önce
2022-03-11 14:32:03
Putin'den flaş açıklama: Bazı olumlu değişimler var

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 16. gününde Moskova'dan yapılan flaş açıklama dikkat çekti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi.

Putin, "Rusya ve Belarus'un gelişimini kısıtlama girişimleri her zaman oldu, bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Ukrayna ile müzakerelerde bazı olumlu değişimler var" dedi.

Lukaşenko, ise şunları ifade etti:

Operasyon zamanında yapılmasa neler neler olurdu. Değil Donbas Belarus'a bile saldırıya hazırlanıyorlardı. Batı'nın yaptırımları bizim için fırsatlar zamanıdır.

Lukaşenko Putin'e Batı'nın Belarus'a saldırı planlarını gösteren bir harita verdi. .

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