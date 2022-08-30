Gülşen kimler için tedbir kararı aldırdı? Kimin Gülşen hakkında konuşması yasak? Son dakika: Gülşen tedbir kararı

Gülşen kimler için tedbir kararı aldırdı? Tahliye edilen Gülşen, yine gündem oldu. Gülşen; 'kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları' gerekçesiyle 3 kişi hakkında tedbir kararı aldırdı. Peki Kimin Gülşen hakkında konuşması yasak? Son dakika: Gülşen tedbir kararı!

Tahliye edilen Gülşen, yine gündem oldu. Gülşen; "kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları" gerekçesiyle 3 kişi hakkında tedbir kararı aldırdı. Peki Kimin Gülşen hakkında konuşması yasak? Son dakika: Gülşen tedbir kararı!

Gülşen kimler için tedbir kararı aldırdı?

Gülşen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu nedeniyle geçtiğimiz gün tutuklanmıştı. Tahliye olan şarkıcı, Beyaz Magazin' adlı televizyon programında kendisini hedef gösteren sunucular için tedbir kararı talep etti. Mahkeme Pınar Eliçe, Didem Delen, Bilal Özcan için; Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında 2 ay konuşmamaya hükmetti.

Beyaz Magazin ne zaman?

Beyaz Magazin yaz boyunca hafta içi her gün saat 08.45'te yayınlanıyor.