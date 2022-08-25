Gülşen ne açıklama yaptı? Gülşen özür mü diledi? Gülşen gözaltı sürecinden sonra ne dedi?

Gülşen ne açıklama yaptı? Gülşen gözaltı sürecinden sonra açıklama yaptı. Konserinden sonra sosyal medyanın açtığı hashtag ile Gülşen adeta linçlendi. Sabah saatlerinde de gözaltına alınan Gülşen özür diledi. Gülşen özür mü diledi? Gülşen gözaltı sürecinden sonra ne dedi? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Gülşen gözaltı sürecinden sonra açıklama yaptı. Konserinden sonra sosyal medyanın açtığı hashtag ile Gülşen adeta linçlendi. Sabah saatlerinde de gözaltına alınan Gülşen özür diledi. Gülşen özür mü diledi? Gülşen gözaltı sürecinden sonra ne dedi? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Gülşen imam hatip olayı nedir, neden tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gülşen, söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gülşen, sevk edildiği Çağlayan Adliyesi'nde ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gülşen ne açıklama yaptı?

Gülşen sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili; "Söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım." açıklamasını yaptı.

Gülşen kimdir?

Gülşen Bayraktar Çolakoğlu ya da sahne adıyla Gülşen, Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları sayesinde günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri hâline geldi. Çapa'da doğup büyüyen Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirdi.

Ozan Çolakoğlu ile evli olan Gülşen'in bu evlilikten Azur Benan Çolakoğlu adında bir de çocuğu var.