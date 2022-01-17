Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Transparan elbise Ozan Çolakoğlu'na evi terk ettirdi iddiası!

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Son dakika magazin gündeminde Ozan Çolakoğlu ve Gülşen evliliği yer alıyor. Yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, Gülşen'in kıyafet seçimleri yüzünden sallantıda olduğu konuşuluyor. Hatta birçok haber sitesine göre, Ozan Çolakoğlu kıyafet kavgasından sonra evi terk ederek arkadaşının yanında yaşamaya başladı. Peki ama iddialar doğru mu? Gülşen ve Ozna Çolakoğlu boşanıyor mu, boşandı mı? Gülşen evi mi ayırdı? İşte detaylar...

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Son dakika magazin gündeminde Ozan Çolakoğlu ve Gülşen evliliği yer alıyor. Yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, Gülşen'in kıyafet seçimleri yüzünden sallantıda olduğu konuşuluyor. Hatta birçok haber sitesine göre, Ozan Çolakoğlu kıyafet kavgasından sonra evi terk ederek arkadaşının yanında yaşamaya başladı. Peki ama iddialar doğru mu? Gülşen ve Ozna Çolakoğlu boşanıyor mu, boşandı mı? Gülşen evi mi ayırdı? İşte detaylar...

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu?

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu yıllardır mutlu evliliğiyle gözde çiftler arasında yer alıyordu. Son zamanlarda Gülşen'in konserlerinde tercih ettiği transparan kıyafetler ve kliplerindeki müstehçenlik seviyesinin artması gündemden düşmüyordu.

Son olarak sahnede transparan bir elbiseyle şarkı söylemesi ve eleştiri almasının üzerine gündemde bu defa Ozan Çolakoğlu ile ayrılacağı konuşuldu. Bir çocukları bulunan çift henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Gülşen'in menejeri bir açıklamada yaptı.

Gülşen'in menejeri Haluk Şentürk konuyla ilgili; "Kesinlikle yalan haber. Hatta çok mutlular. Gülşen Hanım böyle konularda konuşmayı sevmez biliyorsunuz. Ozan Bey'in de evden ayrılması söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

Transparan elbise Ozan Çolakoğlu'na evi terk ettirdi iddiası!

Söylentilere göre; Ünlü çift, boşanma kararı aldı. Ozan Çolakoğlu, evden ayrılıp bir arkadaşının yanında yaşamaya başladı.

Ozan Çolakoğlu eşinin kıyafetleri hakkında sorulan soru için geçtiğimiz yıllarda; "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum." yanıtını vermişti.

.