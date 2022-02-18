Geççek dinle | Tarkan Geçecek şarkısı dinle | Tarkan Geççek sözleri neler?
Geççek dinle | Tarkan Geçecek şarkısı dinle | Tarkan Geççek sözleri neler? Tarkan'ın son çıkardığı şarkı sözleri ile gündeme oturdu. Siyasi mesajlarla dolu olduğu iddia edilen Geççek şarkısı 1 günde milyonlarca kişi tarafından dinlendi. Şarkı muhalif pek çok siyasi tarafından da sosyal medyadan paylaşıldı.
2022-02-18 17:32:35
Geççek dinle | Tarkan Geççek şarkısı dinle | Tarkan Geççek sözleri neler? Tarkan uzun aradan sonra yeni şarkısı ile müzik piyasasına giriş yaptı. Siyasi söylemlerden yıllardır uzak duran Tarkan'ın Geççek şarkısının sözleri tartışma konusu oldu. Geççek şarkısı sosyal medyada ve Youtube'da saatler içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Şarkı ülke gündemine oturunca "Geççek şarkısı dinle" araması Google'de sıkça yapılmaya başlandı.
Geççek dinle
Siyasilerden Tarkan'ın Geççek şarkısına destek
Tarkan son şarkısı ile sosyal medyada TT oldu. Geççek şarkısında yer alan sözler bazı kesim tarafından siyasi olarak yorumlandı. Siyasiler de Tarkan'ın şarkısını beğendi ve sosyal medyadan paylaştı. Meral Akşener de "az kaldı" diyerek Tarkan'ın şarkısını paylaştı. Şarkı çeşitli platformlarda saatler içinde 10 milyon izleyiciyi aştı.
Tarkan Geççek sözleri neler?
'Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim'
AK Parti'den ilk tepki
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." dedi.
Tarkan Geççek şarkısı için ne dedi?
Sosyal medyada gündem olan şarkıylaailgili siyasi mesajlar barındırdığı iddia edildi. Tarkan yeni şarkısı ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm.".
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