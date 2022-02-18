Geççek dinle | Tarkan Geçecek şarkısı dinle | Tarkan Geççek sözleri neler? Tarkan'ın son çıkardığı şarkı sözleri ile gündeme oturdu. Siyasi mesajlarla dolu olduğu iddia edilen Geççek şarkısı 1 günde milyonlarca kişi tarafından dinlendi. Şarkı muhalif pek çok siyasi tarafından da sosyal medyadan paylaşıldı.

Geççek dinle | Tarkan Geççek şarkısı dinle | Tarkan Geççek sözleri neler? Tarkan uzun aradan sonra yeni şarkısı ile müzik piyasasına giriş yaptı. Siyasi söylemlerden yıllardır uzak duran Tarkan'ın Geççek şarkısının sözleri tartışma konusu oldu. Geççek şarkısı sosyal medyada ve Youtube'da saatler içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Şarkı ülke gündemine oturunca "Geççek şarkısı dinle" araması Google'de sıkça yapılmaya başlandı.

Geççek dinle

Siyasilerden Tarkan'ın Geççek şarkısına destek

Tarkan son şarkısı ile sosyal medyada TT oldu. Geççek şarkısında yer alan sözler bazı kesim tarafından siyasi olarak yorumlandı. Siyasiler de Tarkan'ın şarkısını beğendi ve sosyal medyadan paylaştı. Meral Akşener de "az kaldı" diyerek Tarkan'ın şarkısını paylaştı. Şarkı çeşitli platformlarda saatler içinde 10 milyon izleyiciyi aştı.

Tarkan Geççek sözleri neler?

'Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim'

AK Parti'den ilk tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." dedi.

Tarkan Geççek şarkısı için ne dedi?

Sosyal medyada gündem olan şarkıylaailgili siyasi mesajlar barındırdığı iddia edildi. Tarkan yeni şarkısı ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."