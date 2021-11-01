GBT ne demektir? GBT ile ne öğrenilir?

GBT herkesin kulağının aşina olduğu bir kısaltma. Polisler tarafından yapılan sorgulama GBT olarak adlandırılıyor. Peki GBT'nin açılımı nedir? GBT ile ne öğrenilir? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Polisler sık sık GBT sistemini kullanır. Bu yüzden hepimiz GBT kısaltmasına oldukça aşinayız. Genel Bilgi Sistemi (GBT) sayesinde polisler insanların geçmiş suç kayıtlarına ulaşabilir. Sorgulama yapılan vatandaş kurallara uymak zorundadır. Uyulmadığı takdirde polis müdahale edebilir. Şüpheli durum karşısında GBT sorgulaması yapabilme yetkisi emniyet güçlerindedir. Genel Bilgi Sistemi (GBT) sorgulamasına direnilirse 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 265. maddesinde düzenlenen “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan yaptırım uygulanabilir.

Genel Bilgi Sistemi (GBT) sorgulaması e-devlet üzerinden “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” ekranından vatandaşın kendisi tarafından da yapılabilir.

İçişleri Bakanlığı çatısı altında 1981 yılında kurulan KİHBİ Bakanlığı adı altında bulunan Bilgi Toplama Dairesi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı onayı ile faaliyete geçmiştir.

Genel Bilgi Sistemi (GBT) sayesinde toplanan genel bilgi kişinin şahsına ait olan hukuki bilgilerdir. Bu bilgilerin mahkeme kararı olmadan kullanılması ve yayılması mümkündür değildir. Bir şekilde hukuka aykırı olarak kullanılması, yayılması, açığa çıkarılması söz konusu olduğunda bu aykırılığa neden olanlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanır.

GBT'nin açılımı nedir?

GBT'nin açılımı "Genel Bilgi Toplama Sistemi"dir. Polisler bu sistem sayesinde vatandaşların geçmiş suç bilgilerine ulaşır.

Genel Bilgi Sistemi (GBT) ile ne öğrenilir?

Trafik polisleri veya polisler insanları veya araçları çevirerek Genel Bilgi Sistemi (GBT) sorgulaması yapabilmektedir. Genel Bilgi Sistemi (GBT)'de kişilerin adli sicil kayıtları sorgulanır ve kişi hakkında tutuklama kararı olup olmadığı görülür. Bu sistem sayesinde polislerin işi oldukça kolaylaşır. GBT ile sorgusu yapılan vatandaşın adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, vatandaş hakkında daha önce işlediği bir suçtan dolayı hüküm var veya bu suçtan cezalandırılmış ise buna ait bilgiler, sorguya tabi tutulan kişi hakkında arama, yakalama vs. kararı varsa bu bilgiler, asker kaçağı olunması halinde bu bilgi de sorguda görülür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.