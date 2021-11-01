DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ağabeyi de Türkiye'ye iade edilecek
Katar, Lübnan'ın Körfez ülkeleriyle yaşadığı krizin çözümü için ara bulucu olacak
Şifa tasındaki 'kırk anahtar'ın anlamı
Dünyada 2019'da genç yaşta ölenlerin çoğu erkek
Putin: S-500 ABD tehdidine karşı görev yapacak
Uğur Şahin açıkladı: Koronavirüs grip gibi olacak
Borsa günü yükselişle tamamladı
Antalya'da sağanak etkili oldu
24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis, 60 km kaçmış
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma… Boşanma olasılığı 6 kat daha fazla
İstanbul Valisi Yerlikaya göçmen sayısını açıkladı
Cezayir ordusu: Fransa, Cezayir'i sömürgeleştiremediği için yeniden tarih kurgulamak istiyor
Ata tohumuyla yetişti, ticari ürüne dönüştü
2021 AFAD personel alımı şartları | AFAD personel alımı KPSS şartı var mı?
Zeytinyağının içerisine tuz ruhu koyarsanız...

TIMETURK / EKONOMİ / Bakanlıktan 2,5 milyar TL yakacak/elektrik desteği

Bakanlıktan 2,5 milyar TL yakacak/elektrik desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine katkıda bulunmak için toplam 2,5 milyar lira yardım verileceğini bildirdi.

2 Saat Önce
2021-11-01 17:15:52
Bakanlıktan 2,5 milyar TL yakacak/elektrik desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahipleri için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü, özellikle kışa yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini kaydetti.

Yakacak yardımı için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan tahsis edilen 1,6 milyar liralık kömürü kış mevsiminde yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıtacaklarını belirten Yanık, kış boyunca yapılacak yakacak dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon lira olduğunu ifade etti.

Elektrik tüketim desteği 6 milyar liraya ulaştı

Elektrik tüketim desteğinde ise 2019'dan bu yana yapılan yardımın 6 milyar liraya ulaştığını aktaran Yanık, "Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda yaklaşık 920 milyon lira elektrik tüketim desteği vereceğiz." bilgisini paylaştı.

Kış boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin süreceğini vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar lira destek vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan elektrik tüketim desteğini ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize halihazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş