Gazlı ve elektrikli pişirme araçları arasındaki farkları biliyor musunuz?

Pişirme aletleri, mutfağımızın en önemli ekipmanlarındandır. Fakat satın alma aşamasında mutfaklarımızda elektrikli mi yoksa gazlı mı pişirme araçları kullanacağımızın üzerine kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Sizler için elektrikli ve gazlı pişirme araçları arasındaki farkları derledik...



Pişirme araçlarımızın gazlı veya elektrikli olması ocakta pişireceğiniz yemeğin lezzetini ve kıvamını, fırına atacağınız kekin dokusunu bile etkileyebiliyor. Fakat birçoğumuz bunları bilmediğimiz için sadece bütçemizi düşünerek tercih yapıyoruz.

Elektrikli ve gazlı pişirme araçları arasında ne gibi bir çalışma farkı var?

Mutfağımızın en önemli araçlarından biri ocak biri de fırındır. Onlar olmasa lezzetli yemeklere imza atamayız. Bu yüzden onlarla ilgili bir tercih yapacağımız zaman ayrıntılara hakim olmamız gerekiyor.

Piyasada gazlı ve elektrikli pişirme araçları satılıyor. Gazlı pişirme araçlarında doğalgaz girişli boru sayesinde ocağınızı veya fırınınızı açtığınızda içeriye doğalgaz girmeye başlıyor. Bu ekipmanların içerisinde yakıcı bir aparat vardır. Bu aparat gaz ve hava gördüğü zaman çalışmaya başlar. Gazın girmesiyle birlikte çok daha fazla hava girer ve aparatı çalıştırmaya başlar. Bunun sonunda ocağınız yanar. Fırında da çalışma prensipleri hemen hemen aynıdır.

Elektrikli ocaklar indüksiyonlu olarak biliniyor. Bu ocaklar eliniz değse dahi yakmıyor. Üzerine konan kapları enerji kaynağına dönüştürürler. Üzerine boyutlarına uygun bir kap konulduğunda elektromıknatısları sayesinde manyetik alan üretir. Bu sayede ısı kaptadır. Klasik elektrikli ocaklar ise bunu içindeki tellerin elektrik sayesinde ısınması temeline dayanarak yapmaktadır.

Ne gibi bir pişirme farkı var?

Elektrikli fırınlar, daha yavaş ısınıyor. Gazlı fırınlar ise daha hızlı ısınıyor. Elektrikli fırınlar, ısıyı gazlı fırınlara göre uzun süre tutar ve yemeklerin kızarmış, hamu rişlerinin tam kıvamında olmasını sağlar. Gazlı fırınlar daha nemli bir biçimde yemeklerinizi pişirir. Bu da kıyır kıyır kurabiyeler ve çabuk kızaran yemekler elde etmenizi zorlaştırır.

Gazlı ocaklar ısıyı çabuk geçirirken elektrikli ocaklarda bu süreç zaman alır. Ancak elektrikli ocaklar kabı ısı kaynağı olarak kullandığı için daha güvenlidir. Gazlı ocaklarda ısıyı istediğiniz zaman hızlı bir şekilde azaltabilirsiniz. Fakat elektrikli ocaklarda verdiğiniz talimatlardan sonra bir süre beklemeniz gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.