Uyurken yağ yakmak için...

Hepimizin başı fazla kilolarla dertte. Yağ yakmaya incelmeye çalışıyoruz. Fakat bu pek de kolay olmuyor. Sizler için kilo vermenize ve yağ yakmanıza destek olacak doğal bir kür tarifimiz olacak...



Yağ yakmak, kilo vermek ve incelmek... Hepimizin hayali. Fakat bu gerçekten zorlu bir süreç. Bazen başarılı oluyor bazen ise tartıda eksilme görmeyip ümitsizliğe kapılıyor ve zayıflama konusunu rafa kaldırıyoruz. Sizlere diyette başarınızı artıracak, kilo verme sürecinize yardımcı olacak bir kür tarifi vereceğiz.

Yağ yakımına destek olan kür tarifi

Bu kür tarifi için yoğurt, limon suyu, zerdeçal ya da pul bibere ihtiyacınız olacak.

Yoğurt vücudumuz için çok faydalı bir besindir. İçerisinde bulunan kalsiyum, potasyum gibi mineraller, farklı aminoasitler ve yararlı bakteriler sayesinde sindirim sistemine dosttur. Yoğurt, düzenli olarak tüketilirse vücuttaki fazla yağın dışarı atılması için hücrelere destek olur, sindirim sistemini olumsuz bir şekilde etkileyen zararlı bakterilerin yok olmasını sağlar ve kilo verme sürecini hızlandırır.

Limon ise vücudun pH dengesini düzenler, vücudun alkali dengesini korur. C vitamininden gelen antioksidan etkisi sayesinde diyet yapan herkesin beslenme programında yer edinir.

Zerdeçal, karaciğer yağlanması konusunda vücuda destek verir. Pul biber de içerisindeki kapsaisin isimli madde sayesinde zayıflamaya destek olur. Bu madde vücuttaki sıcaklık ve basınç dengesini kurmada etkilidir. Vücudun ihtiyaç duymadığı yağların hızlı bir şekilde yakılıp vücuttan atılmasını sağlar.

Yoğurt kürü nasıl hazırlanır?

Kür için üç çorba kaşığı ev yapımı yoğurt, yarım limonun suyu ve bir çay kaşığı toz zerdeçal veya pul bibere ihtiyacınız olacak.

Bir kasenin içerisine yoğurdu koyun. Üzerine taze sıktığınız yarım limonun suyunu ilave edin. Daha sonra bir çay kaşığı toz zerdeçalı veya bir çay kaşığı pul biberi ekleyin ve güzel bir şekilde karıştırın. Eğer zerdeçal ve pul biberi aynı anda kullanmak istiyorsanız her ikisinden de yarım çay kaşığı kullanmanız yeterli olacaktır.

Hazırladığınız bu yoğurt kürünü yatmadan yarım saat önce tüketin ve üzerine herhangi bir şey yemeyin. Karışımı iki hafta boyunca her akşam uygulayın ve sonra iki gün ara verin. İki haftada bir, iki günlük ara vererek yoğurt kürünü uygulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.