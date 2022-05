Fırat Tanış kimdir? Fırat Tanış nereli? Fırat Tanış hangi dizi ve filmlerde oynadı? Fırat Tanış geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Tiyatro oynamaya kalkmasınlar' açıklamasına tepki göstermişti. Tanış 'Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. daha çok bekleriz.' demişti. Fırat Tanış'ın açıklamasına Ekrem İmamoğlu ise özür dileyerek yanıt vermişti. Bu gelişmelerden sonra Fırat Tanış'ın kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Fırat Tanış kimdir? Fırat Tanış nereli? Fırat Tanış hangi dizi ve filmlerde oynadı? Türk dizi, film ve tiyatro oyuncusu Fırat Tanış'ın kim olduğu hayranları tarafından merak ediliyor. Fırat Tanış geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" açıklamasına tepki göstermişti. Tanış "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. daha çok bekleriz." demişti. Fırat Tanış'ın açıklamasına Ekrem İmamoğlu ise özür dileyerek yanıt vermişti. Bu gelişmelerden sonra Fırat Tanış'ın kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir açıklamaya Fırat Tanış tepki göstermişti. İmamoğlu "İstanbul'a ihanet eden yöneticileri tek tek deşifre ederiz. Kim olursa, en tepesinden en altına kadar. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" demişti. Fırat Tanış, Twitter'dan bir paylaşım yaparak bu açıklamaya tepki göserdi. Tanış "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün" dedi. İmamoğlu ise yeni bir açıklama yaparak "Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim" dedi.

Fırat Tanış kimdir?

Nuri Fırat Tanış 5 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıd Lisesi'nde başlayan Fırat Tanış İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

1998 - 2001 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Aristophanes Barış, William Shakespeare'in Romeo ve Juliet'i, Georg Büchner'in Woytzeck'i ve Başar Sabuncu'nun Herkes Aynı Bahçede oyunlarında rol aldı.

2006 - 2009 yılları arasında Oyun Atolyesi Tiyatro Topluluğu'yla Petrucio in The Taming of the Shrewn (W. Shakespeare) oynadı ve 2007 Sadri Alisik Tiyatro Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Daha sonra Testosteron'da (Andrzej Saramonowicz) oynadığı Kornel karakteri ile 2009 İsmail Dümbullu Ödülü'nü kazandı.

2000-2010 tarihleri arasında Sır Çocukları, Tramvay, Beyaz Melek, Dilber'in Sekiz Günü, Vay Arkadaş-Manik, Tik, Dildo sinema filmlerinde ve Adem ile Havva, Radyo-Madyo, Yeditepe İstanbul, Felek Ne Demek, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Aşka Sürgün, Ihlamurlar Altında, Menekşe ile Halil, Geniş Aile televizyon yapımlarında rol aldı.

Müzik alanında da çalışmaları olan sanatçının sözü-müziği kendine ait olan çalışmaları Emre Altuğ, Levent Yüksel, Gülay gibi yorumcular tarafından seslendirilmiştir.

Bazı gazetelerde çeşitli köşe yazarlığı da yapmıştır.

10 Haziran 2013 itibarı ile dizi oyunculuğunu bıraktığını açıklamıştı.

Fırat Tanış hangi filmlerde oynadı?

Sır Çocukları (2002)

Kin ve Gül (2003),

Von Sadriştayn, Karısı ve Oğlu(2005),

Tramvay (2006),

Beyaz Melek (2007),

Dilber'in Sekiz Günü (2008),

Vay Arkadaş (2010),

Devrimden Sonra (2011),

F Tipi Film (2012),

Sürgün İnek (2014),

Takım-Mahalle Aşkına (2015),



Öğrenci Işleri (2015),

Mavi Gece (2015),

Rus'un Oyunu (2016),

Hep Yek (2016),

Somuncu Baba (2016),

Olaylar Olaylar (2016).

Fırat Tanış hangi dizilerde oynadı?

Yedi Tepe İstanbul (2001),

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004),

Aşka Sürgün (2005),

Ihlamurlar Altında (2005),

Felek Ne Demek? (2006),

Menekşe İle Halil (2007),

Geniş Aile (2009),

Bir Zamanlar Osmanlı-Kıyam (2012),

Ulan İstanbul (2014),

Yeşil Deniz (2015).