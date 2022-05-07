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ABD: Rusya'yı BMGK daimi üyeliğinden çıkarmak imkansız

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi statüsünden mahrum bırakmanın mümkün olduğunu söyledi.

3 Gün Önce
2022-05-07 13:10:19
ABD: Rusya'yı BMGK daimi üyeliğinden çıkarmak imkansız

PBS Newshour'a konuşan Thomas-Greenfield, "Onlar (Rusya), Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi. Bunu değiştiremeyiz. Fakat onları bu pozisyonda tecrit edebiliriz ve bunu yaptık. Onların tecrit edilmesini başardık. Onları Güvenlik Konseyi'nde tecrit ettik" diye konuştu.

Thomas-Greenfield, ABD'nin BMGK'yı iyileştirmek için çalışma yapması ve bu kurumu baskı uygulamak için kullanması kullanmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

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