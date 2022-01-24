FED faiz dolar etkisi | FED faiz artırırsa dolar düşer mi yükselir mi? FED faizi yükseltirse dolar ne olur? ABD Merkez Bankası FED 2022'nin ilk kritik faiz kararını açıklamak üzere toplanıyor. Dünya piyasalarının da yakından takip ettiği FED'in faiz kararının ne olacağı dolar ve altın yatırımcıları tarafından da merakla bekleniyor. FED faizi yükseltirse dolar ne olur? FEF faiz artırırsa dolar çıkar mı yoksa iner mi? gibi sorular şu sıralar vatandaşlar tarafından da sıkça sorulmaya başlandı. İşte FED'in faiz kararının dolar ve altına etkisi...

FED faiz dolar etkisi | FED faiz artırırsa dolar düşer mi yükselir mi? FED faizi yükseltirse dolar ne olur? sorusunu şu sıralar pek çok dolar ve altın yatırımcısı soruyor. ABD Merkez Bankası FED 2022'nin ilk kritik faiz kararını açıklamak üzere toplanıyor. Dünya piyasalarının da yakından takip ettiği FED'in faiz kararının ne olacağı dolar ve altın yatırımcıları tarafından da merakla bekleniyor. FED faizi yükseltirse dolar ne olur? FEF faiz artırırsa dolar çıkar mı yoksa iner mi? gibi sorular şu sıralar vatandaşlar tarafından da sıkça sorulmaya başlandı. İşte FED'in faiz kararının dolar ve altına etkisi...

ABD Merkez Bankası FED 2022 yılının ilk faiz kararını açıklamak üzere. 2021'in Aralık ayında beklentiler dahilinde faizleri artırmayan FED politika faizini 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı aldı. FED bu kararından sonra sıkılaşmaya gideceği mesajını vermişti. ABD'den gelen ekonomik verilerin iyi olmaması ve enflasyonun beklentilerin de üstünde çıkması FED'in faiz artırımına gidebileceği söylentilerini doğurdu. Peki FED fazi yükseltirse dolar ne olur? FED faiz artırırsa dolar yükselir mi düşer mi?

FED faiz dolar etkisi

FED'in olası bir faiz artışı piyasları nasıl etkileyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle altın ve dolar yatırımcıları FED'in faiz kararının dolara nasıl etikisi olacağını merak ediyor. FED'in kararı dünya piyasalarını yakından etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

FED faiz artırırsa dolar düşer mi yükselir mi?

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımı doları derinden etkilyebilir. FED'in faizleri sınırlı alanda artırırsa dövizdeki değerlenme bir miktar dizginlenebilir. Faiz artırımında doların bir miktar aşağı çekilmesi beklenebilir. Fed beklenen faiz artışını açıklarsa altının gram ve ons fiyatı gerileyebilir. Altının ons fiyatında uzun süredir dalgalı bir seyir izleniyor. Altının güvenilir liman olarak görülmesine halen devam ediliyor.

FED faizi yükseltirse dolar ne olur?

FED'in faiz kararı dolar ve altın fiyatlarını da etkiliyor. Fed'den gelecek muhtemel bir faiz artışı altının ons fiyatını ve doların yurt içi fiyatlanmasını aşağı çekebilir.

FED faiz artırırsa altın ne olur?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş FED'in olası faiz artırımının altına etkisini ise şöyle değerlendirdi: " İç piyasalarla dış piyasaları ayırt etmek gerekiyor. Fed'in faiz artırım sürecinde ister istemez emtia fiyatlarında kısa vadeli satışlar olacaktır. Ons altında 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Gram altına baktığımız zaman dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir. Gram altın şubat ayı içerisinde düşüş trendine devam edebilir.

ABD'de enflasyon rekoru kırıldı

ABD'de ekonomi alarm vermeye başladı. Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde üretim zincirinin bozulması ve maliyetlerin artması tüm dünyada olduğu gibi ABD'de enflasyonu tetikledi. ABD enflasyonu 39 yılın zirvesine ulaştı. Kasım ayı ABD TÜFE verisine göre Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyon, ekimde de yıllık bazda yüzde 6,2 artmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 39 yılın zirvesine ulaşan enflasyonu "yoldaki gerçek tümsek" olarak nitelendirdi ve enflasyonunun nedeninin hükümet harcamaları değil tedarik zincirindeki sorunlar olduğunu söyledi.

FED faiz kararını ne zaman açıklayacak?

FED dünyanın merakla beklediği faiz kararını 26 Ocak Çarşamba günü açıklayacak. FED'in faiz kararı Türkiye saatine göre saat 21.00'den sonra duyurulacak.