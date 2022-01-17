FED faiz kararı gram altın etkisi | FED faiz artırırsa altın yükselir mi, düşer mi? FED faiz yükseltirse altın ne olur? ABD Merkez Bankası FED 2022'nin ilk faiz kararını açıklamak üzere toplanacak. FED'in faiz kararı tüm dünya piyasalarını derinden etkileyecek gibi görünüyor. Dolar ve altının seyrini de yakından ilgilendiren karar ülkemizden de merakla bekleniyor. Özellikle dolar ve altın yatırımcıları FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. FED'in faiz artırımı söylentilerinin ağırlık kazandığı şu günlerde yatırımcılar da pozisyonunu faiz yükseltme ihtimaline göre almaya başladı.

FED faiz kararı gram altın etkisi | FED faiz artırırsa altın yükselir mi, düşer mi? FED faiz yükseltirse altın ne olur? ABD Merkez Bankası FED 2022'nin ilk faiz kararını açıklamak üzere toplanacak. FED'in faiz kararı tüm dünya piyasalarını derinden etkileyecek gibi görünüyor. Dolar ve altının seyrini de yakından ilgilendiren karar ülkemizden de merakla bekleniyor. Özellikle dolar ve altın yatırımcıları FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. FED'in faiz artırımı söylentilerinin ağırlık kazandığı şu günlerde yatırımcılar da pozisyonunu faiz yükseltme ihtimaline göre almaya başladı.

ABD'den gelen ekonomik veriler pek de iyi görünmüyor. Enflasyon rekorları kıran ABD'de Merkez Bankası en kritik faiz kararı için toplanacak. Son günlerde Fed'in faiz artırımına gidebileceği söylentileri oldukça fazla duyulmaya başlandı. Durum böyle olunca yatırımcılar faiz artırımı ihtimaline karşı pozisyonlarını almaya başladı.

FED faiz kararı gram altın etkisi

Fed'in faiz kararı tüm dünya piyasalarını olduğu gibi Türkiye'de piyasaları etkiliyor. Fed'in faiz kararı dolar ve altın fiyatlarını da etkiliyor. Fed'den gelecek muhtemel bir faiz artışı altının ons fiyatını ve doların yurt içi fiyatlanmasını aşağı çekebilir.

FED faiz artırırsa altın yükselir mi, düşer mi?

Fed beklenen faiz artışını açıklarsa altının gram ve ons fiyatı gerileyebilir. Altının ons fiyatında uzun süredir dalgalı bir seyir izleniyor. Altının güvenilir liman olarak görülmesine halen devam ediliyor.

FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararını 26 Ocak günü açıklamaası bekleniyor. Türkiye saati ile FED kararları akşam saatlerinde ülkemizde duyuruluyor. FED kararı 26 Ocak saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor. FED kararlarına ülkemizden de olduğu gibi dünyadanda büyük ilgi var.

FED faiz artırımına gider mi?

Ekonomistlerin gelecek yıl en az bir faiz artırımı beklediği Fed'in bu yılın son toplantısında faizi yüzde 0,00-0,25 seviyesinde tutması bekleniyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, Fed Başkanı Jerome Powell'ın uzun süredir devam eden enflasyonun "geçici" olacağına yönelik sözle yönlendirmesinden vazgeçmesi sonrası 2022'de 2 faiz artışı olabileceğini, ilk faiz artışının haziranda, ikinci faiz artışının ise aralıkta gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Marey, "Aralık ayı toplantısında varlık alım hızının 30 milyar dolar azaltılması en mantıklı karar olabilir. Çünkü böyle bir karar Mart 2022'de de faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir. Görünüşe göre Fed, ilkbaharda faiz artışına hazır" ifadelerini kullandı.

Ilımlı bir ekonomik ivme olması durumunda Fed'in mart veya mayısta faiz artırımı yapma isteğini azaltabileceğini belirten Marey, yılın ilk yarısında faizlerde 25 baz puanlık bir artış olabileceğini, ikinci yarıda da 25 baz puanlık bir artış daha yapılabileceğini söyledi.

FED nedir?

Merkez Bankaları Sistemi (Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.