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TIMETURK / EKONOMİ / Fed faiz artırırsa ne olur? Fed faizi yükseltirse dolar ve altın ne olur? Fed faizi artırsa dolar düşer mi, yükselir mi?

Fed faiz artırırsa ne olur? Fed faizi yükseltirse dolar ve altın ne olur? Fed faizi artırsa dolar düşer mi, yükselir mi?

Fed faiz kararı dolara etkisi | Fed faiz artırırsa ne olur? Fed faizi yükseltirse dolar ve altın ne olur? Fed faizi artırsa dolar düşer mi, yükselir mi? Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Ülkemizde de dolar, altın ve borsa yatırımcıları Fed'in faiz kararını merakla bekliyor. Sıkılaşmaya gideceği yönünde mesajlar veren Fed'in 2022'de faiz artırması bekleniyor. IMF'den de Fed'in faiz artırımına karşı uyarı geldi.

2 Saat Önce
2022-01-17 10:20:18
Fed faiz artırırsa ne olur? Fed faizi yükseltirse dolar ve altın ne olur? Fed faizi artırsa dolar düşer mi, yükselir mi?

Fed faiz kararı dolara etkisi | ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı dünyada merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD enflasyon rakamları beklenenin de üzerinde gelmişti. Enflasyon rakamlarında son 39 yılın rekoru kırılan ABD'de para politikasında sıkılaşmaya gideceği belirtilmişti. Omicron varyantı ile yeniden tedirgin olan piyasalarda Fed'in faiz artırımına gidebileceği konuşulmaya başlandı. Fed faizi yükseltirse dolar ve altın ne olur? Fed faizi artırsa dolar düşer mi, yükselir mi? sorusu bu gelişmelerin ışığında binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Fed faiz artırırsa ne olur?

ABD Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne karar vereceği merakla bekleniyor. Yatırımcılar da pozisyon alabilmek için Fed'in faiz kararının dolara ve piyasalara etkisinin en olacağını araştırmaya başladı. Fed'in faiz kararı tüm dünya piyasalarını olduğu gibi Türkiye'de piyasaları etkiliyor. Fed'in faiz kararı dolar ve altın fiyatlarını da etkiliyor. Fed'den gelecek muhtemel bir faiz artışı altının ons fiyatını ve doların yurt içi fiyatlanmasını aşağı çekebilir.

Fed faizi artırırsa dolar düşer mi, yükselir mi?

Fed'den gelecek muhtemel bir faiz artırımı dolar/TL'yi de etkileyecektir. Fed faizleri sınırlı alanda artırırsa dövizdeki değerlenme bir miktar dizginlenebilir. Faiz artırımında doların bir miktar aşağı çekilmesi beklenebilir.

Fed faizi artırırsa altın ne olur? Altın düşer mi, yükselir mi?

Fed beklenen faiz artışını açıklarsa altının gram ve ons fiyatı gerileyebilir. Altının ons fiyatında uzun süredir dalgalı bir seyir izleniyor. Altının güvenilir liman olarak görülmesine halen devam ediliyor.

FED faizi artırırsa borsa çıkar mı iner mi?

Fed'in faiz kararı bir çok ülkeyi yakından ilgilendiriyor. Ülke borsaları Fed'in vereceği faiz kararına göre tepki verebilir. Ayrıca Fed faiz kararı ile dolarda değer kayıpları ve değer artması da yaşanabilir.

ABD'de enflasyon rekoru kırıldı

ABD'de ekonomi alarm vermeye başladı. Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde üretim zincirinin bozulması ve maliyetlerin artması tüm dünyada olduğu gibi ABD'de enflasyonu tetikledi. ABD enflasyonu 39 yılın zirvesine ulaştı. Kasım ayı ABD TÜFE verisine göre Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyon, ekimde de yıllık bazda yüzde 6,2 artmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 39 yılın zirvesine ulaşan enflasyonu "yoldaki gerçek tümsek" olarak nitelendirdi ve enflasyonunun nedeninin hükümet harcamaları değil tedarik zincirindeki sorunlar olduğunu söyledi.

Fed nedir?

Merkez Bankaları Sistemi (Federal Reserve ya da FED) 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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