FED faiz artırırsa altın ne olur? FED Faizi yükseltirse altın yükselir mi düşer mi? Dünya piyasalarının gözü ABD Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Sıkılaştırma mesajları veren FED'in faiz artırımına gideceği söylentileri son zamanlarda oldukça fazla seslendirilmeye başlandı. ABD'de enflasyon verilerinin de beklenenden yüksek çıkması da FED'in faiz artırımına gitmesi olasılığını artırıyor. Ülkemizde de altın ve dolar yatırımcıları FED'in faiz kararına odaklanmış durumda. Peki FED faiz artırırsa altın düşer mi yükselir mi? FED faizi yükseltirse altın ne kadar olur?

FED faiz artırırsa altın ne olur? FED Faizi yükseltirse altın yükselir mi düşer mi? Dünya piyasalarının gözü ABD Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Sıkılaştırma mesajları veren FED'in faiz artırımına gideceği söylentileri son zamanlarda oldukça fazla seslendirilmeye başlandı. ABD'de enflasyon verilerinin de beklenenden yüksek çıkması da FED'in faiz artırımına gitmesi olasılığını artırıyor. Ülkemizde de altın ve dolar yatırımcıları FED'in faiz kararına odaklanmış durumda. Peki FED faiz artırırsa altın düşer mi yükselir mi? FED faizi yükseltirse altın ne kadar olur?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altının geleceğine dair önemli açıklamalar geldi. CNN Türk canlı yayınında ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararının altına etkisini değerlendiren Memiş şunları söyledi: "Geçen hafta ABD Başkanı Biden da Fed'i işaret ederek gereken yapılmalı mesajını vermişti. Fed faiz artırınca dolar varlıklarında bir yükseliş söz konusu olabilir. ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hamleler görebiliriz. Dolar varlıklarındaki değer artışları 2022 yılı boyunca devam eder. 25 baz puanlık bir artış bekleniyor. Belki 50 baz puan da artış olabilir. Faiz artırımları muhtemelen mart ayında başlayacak. Çarşamba akşam 21.30'da öğrenmiş olacağız."

FED faiz artırırsa altın ne olur?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş FED'in olası faiz artırımının altına etkisini ise şöyle değerlendirdi: " İç piyasalarla dış piyasaları ayırt etmek gerekiyor. Fed'in faiz artırım sürecinde ister istemez emtia fiyatlarında kısa vadeli satışlar olacaktır. Ons altında 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Gram altına baktığımız zaman dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir. Gram altın şubat ayı içerisinde düşüş trendine devam edebilir."

FED Faizi yükseltirse altın yükselir mi düşer mi?

Fed'in faiz kararı tüm dünya piyasalarını olduğu gibi Türkiye'de piyasaları etkiliyor. Fed'in faiz kararı dolar ve altın fiyatlarını da etkiliyor. Fed'den gelecek muhtemel bir faiz artışı altının ons fiyatını ve doların yurt içi fiyatlanmasını aşağı çekebilir. Fed beklenen faiz artışını açıklarsa altının gram ve ons fiyatı gerileyebilir. Altının ons fiyatında uzun süredir dalgalı bir seyir izleniyor. Altının güvenilir liman olarak görülmesine halen devam ediliyor.

FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararını 26 Ocak günü açıklamaası bekleniyor. Türkiye saati ile FED kararları akşam saatlerinde ülkemizde duyuruluyor. FED kararı 26 Ocak saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor. FED kararlarına ülkemizden de olduğu gibi dünyadanda büyük ilgi var.

FED nedir?

ABD Merkez Bankaları Sistemi (FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.