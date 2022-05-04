FED faiz artırsa kripto paralar (Bitcoin-Ethereum) yükselir mi düşer mi? FED faizi yükseltirse Bitcoin ne olur? FED faiz kararı Bitcoin etkisi nasıl olur? soruları şu sıralar kripto para yatırımcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. ABD Merkez Bankası FED Mayısa ayı faiz kararını açıklayacak. Dünya piyasalarını yakında ilgilendiren karar kripto paraları da etkileyecek. Altın, dolar, euro başta olmak üzere dünya finans sistemini yakından ilgilendiren FED faiz kararı elinde bitcon ve ehereum olan kripto para yatırımcıları tarafından da yakından takip ediliyor.

FED faiz artırsa kripto paralar (Bitcoin-Ethereum) yükselir mi düşer mi? FED faizi yükseltirse Bitcoin ne olur? FED faiz kararı Bitcoin etkisi nasıl olur? soruları şu sıralar kripto para yatırımcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. ABD Merkez Bankası FED Mayısa ayı faiz kararını açıklayacak. Dünya piyasalarını yakında ilgilendiren karar kripto paraları da etkileyecek. Altın, dolar, euro başta olmak üzere dünya finans sistemini yakından ilgilendiren FED faiz kararı elinde bitcon ve ehereum olan kripto para yatırımcıları tarafından da yakından takip ediliyor.

Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. FED faizlerı 50 baz puan artırmasına garanti olarak bakılıyor ve masada 100 baz puan faiz artırma seçeneğinin de olduğu belirtiliyor. FED Mart ayında ülkedeki artan enflasyon nedeniyle faizleri artırmaya başlamıştı. FED'in alacağı karar dünya ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiriyor.

FED faiz artırsa kripto paralar (Bitcoin-Ethereum) yükselir mi düşer mi?

Fed'in faiz kararını açıklayacağı 4 Mayıs'taki toplantısı, piyasaların odak noktasında bulunuyor. Fed'in mart ayında başladığı faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık ihtimal de masada bulunuyor. FED'in faiz artırımından kripto para piyasasının nasıl etlileneceği merak ediliyor. Dünya'da yer alan haber göre kripto para piyasası geçmişte FED'in aldığı faiz kararlarına şöyle tepki vermişti; Fed, 4 Ocak 2016-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında politika faizini yüzde 0-0.25 aralığından yüzde 2.25-2.50 aralığına yükseltti. Bu süre zarfında Bitcoin'in fiyatının 430 dolardan 9.519 dolar yükseldiği görülüyor. Fed'in faiz indirimlerine gittiği ve 23 Mart 2020'de faizleri yeniden yüzde 0-0.25 aralığına çektiği dönemin sonunda ise Bitcoin'in fiyatı 6.734 dolar. Yani Fed'in faiz artırımı yaptığı 2016-2019 yıllar arasında Bitcoin'in bundan pek olumsuz etkilenmediği aksine yükseliş yaşadığı dikkat çekiyor.

FED faizi yükseltirse Bitcoin ne olur?

Bitcoin 4 Mayıs'ta 38 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para yatırımcıları FED'in faiz kararına odaklanmuış durumda. FED piyasalarıın beklentisi doğrultusunda sürpriz yapmayarak faizleri 50 baz puan aralığında artırması bekleniyor. Bu durumun kripto paralarda yatay seyirle karşınacağı tahmin ediliyor.

FED faiz kararı Bitcoin etkisi nasıl olur?

Fed üyelerinin tamamı mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına olumlu yaklaşırken, Fed Başkanı Jerome Powell, bir veya daha fazla toplantıda 50 baz puan faiz artırımına "yeşil ışık" yaktı. . İlk etapta dolar ve altın piyasasını da etkileyecek olan karar kripto para piyaslarının da darbe almasına neden olabilir. FED faiz artırımına giderse kripto paralarda hafif yukarı yönlü ve yatay seyir görülebilir.

FED faizleri indirirse bitcoin-ethereum düşer mi?

FED'in faiz kararı kripto para dünyasında da merakla bekleniyor. FED'in 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi olasılığı kripto para piyasalarını hafif düşüşe neden olmuştu. Beklenenden şahin açıklamaların kripto paralarda aşağı yönlü yeni bir baskı yaratabileceğini belirtti.

Fed bilanço daraltmaya gidebilir

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in bu toplantısında 50 baz puanlık bir artırımına gidebileceğini aktardı. 60 milyar doları Hazine, 35 milyar doları da mortgage destekli bilanço daraltmaya gidilebileceğini belirten Levy, Powell'ın haziran ayında da 50 baz puanlık faiz artışına işaret edebileceğini söyledi.

FED nedir?

aMerkez Bankaları Sistemi (Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.