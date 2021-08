İstanbul'un iki yakasını bağlayan köprülerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışmaları başlatıldı. Köprünün asma kablolarının yenileneceği çalışmaları MAKYOL ile Japon IHI Firması yürütecek. Trafikte kalmak istemeyen İstanbullular ​Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma ne zaman bitecek? FSM Köprüsü'nde çalışma var mı? FSM Köprüsü'nde hangi günler çalışma olacak? gibi sorulara yanıt arıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışmaların ayda 5 gece olacak şekilde 75 gecede tamamlanacağını duyurdu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askı kabloları yenileniyor. Japon şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “2013 yılında gerçekleştirilen, 'Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Büyük Onarım ve Yapısal Güçlendirilmesi İnşaat İşleri' sırasında FSM'de hasarlı askı kablolarının tespit edildi ve ciddi hasar gören kabloların bir kısmı acil olarak değiştirildi. Bu tespitin ardından köprünün tüm askı kablolarının genel denetimi yapıldı. Sonuç olarak Karayolları Genel Müdürlüğü köprünün tüm askı kabloları için askı kablo değişiminin gerekli olduğunu anladı ve projeyi gerçekleştirmeye karar verdi." denildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma ne zaman bitecek?

Günlük ortalama 240 bin aracın geçtiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışamları başlatıldı. Köprü halatlarının dğişeceği onarım çalışmalarının ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakım onarım çalışmasıyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 gece süreceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca çalışmalar esnasında köprünün trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacağı da ifade edildi.

FSM Köprüsü'nde çalışma var mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, "Yoğunluğun en az olduğu gece saatlilerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir" dendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hakkında

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprü. Ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, orta açıklığı 1.090 m, genişliği 39 m, denizden yüksekliği 64 m'dir.

Köprünün temeli 29 Mayıs 1985'te atılmış ve yapımına 4 Aralık 1985 günü başlanmıştır. Hâlen dünyanın en büyük çelik asma köprüleri içinde 14. sırada yer alan bu büyük proje 3 Temmuz 1988 tarihinde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından hizmete açılmıştır.

Köprünün proje hizmetleri İngiliz Freeman, Fox ve Partners firması ve BOTEK Boğaziçi Teknik Müşavirlik A.Ş. firması tarafından yerine getirilmiş, inşaatını ise Türkiye'den STFA, Japon Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ve Nippon Kokan K. K. adlı şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum 125 milyon dolar karşılığında üstlenmiştir.

Adres: Anadolu Hisarı, Beykoz/İstanbul, Türkiye

Açılış tarihi: 1988

Toplam uzunluk: 1.510 m

Yükseklik: 169 m

Bulunduğu yer: İstanbul

Yapım başlangıç tarihi: 1986

Sudan yüksekliği: 64 m

En uzun açıklık: 1.090 m

