İşte beyin hücrelerini öldüren 11 besin

Günlük alışkanlıklarımız kadar beslenmemiz de beyin hücrelerini etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre tükettiğimiz besinler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. İşte madde madde beyin sağlığını olumsuz etkileyen ve beyin hücrelerini öldüren 11 besin.

Günlük alışkanlıklarımız kadar beslenmemiz de beyin hücrelerini etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre tükettiğimiz besinler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Bu besinlerde bulunan maddeler fazla tüketildiğinde beyin sağlığına zarar veriyor. Hangi besinler hangi zararlı maddeleri içeriyor? Hangi besinler beyin gelişimini olumsuz etkiliyor? İşte madde madde beyin sağlığını olumsuz etkileyen ve beyin hücrelerini öldüren 11 besin.

1-Abur cubur

Cips gibi abur cuburlar kimyasalları değiştirebilir, depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açabilir. Ayrıca mutluluk ve zindelik, genel bir iyi olma hali veren önemli bir kimyasal olan dopamin üretimini olumsuz yönde etkiler.

2-Alkol

Alkol zihinsel karışıklığa neden olabilir ve rahat düşünme yeteneğini kaybetmeye neden olabilir.

3-Şeker

Uzun dönem şeker tüketimi nörolojik sorunların atmasına neden olur, öğrenme yeteneğini olumsuz etkiler ve hafızayı zayıflatır.

4-İşlenmiş et

Salam, sosis, sucuk, pastırma gibi işlenmiş et ürünleri sinir sisteminde hasara yol açabilir. Doğal proteinler tüketmeye özen göstermek, beyin sağlığını olumlu olarak etkiler.

5-Kızartma

Kızarmış besinler beyin hücrelerini yavaşça öldürür. Kızartmada kullanılan yağlar da beyin hücrelerine zarar veriyor. Özellikle de fazla kullanılmış ayçiçek yağı.

6-Hazır gıdalar

İşlenmiş ve yemeye hazır olarak satılan gıdalar, merkezi sinir sistemini etkiler ve ilerleyen yıllarda Alzheimer gibi beyin hastalığı geliştirme riskini artar.

7-Rafine gıdalar

İşlenmiş tahıllar beynin daha hızlı yaşlanmasına neden olur. Hafıza kaybı ve beyinde fonksiyon aksamaları yaşanır. Bu nedenle tam tahıllar tüketmeye özen gösterilmeli.

8-Tuz

Yüksek oranda tuz alımı bilişssel fonksiyonları etkiler ve düşünme yeteneğini bozabilir. Ayrıca kan basıncını etkiler ve kalbe zarar verir.

9-Trans yağlar

Trans yağlar beyni daha durgun hale getirir ve uzun süreli kullanımda Alzheimer ve beyin küçülmesine neden olabilir.

10-Yapay tatlandıcırılar

Yapay tatlandırıcılar daha az kalori içerse de uzun süre yüksek dozda kullanımları beyin hasarı oluşturabilir ve bilişsel kapasitede olumsuz etki gösterebilir.

11-Nikotin

Nikotin kılcal damarları sıkarak nörotransmiterlerin üretim ve fonksiyonlarını engeller. İnce kılcal damarlarda beyin fonksiyonlarının devamlılığı için önemli rol oynar. Damarlarda meydana gelen herhangi bir hasar tüm beyin fonksiyonlarını etkiler. Bu nedenle sigarayı bırakmak ve nikotin sakızı gibi ürünlerden uzak durmak en doğru seçenek olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.