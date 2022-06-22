Fahriye Evcen hamile mi? Fahriye Evcen kaç haftalık hamile? Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti kız mı yoksa erkek mi bekliyor? Fahriye Evcen kız mı, erkek mi dünyaya getirecek? Rol aldığı diziden ayrılması ile adını duyuran Fahriye Evcen'in hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen bu evlilikten ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.

Fahriye Evcen hamile mi? Fahriye Evcen kaç haftalık hamile? Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti kız mı yoksa erkek mi bekliyor? Fahriye Evcen kız mı, erkek mi dünyaya getirecek? Rol aldığı diziden ayrılması ile adını duyuran Fahriye Evcen'in hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen bu evlilikten ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.

2017 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Burak Özçivit'ten Karan adında bir oğlu olan Fahriye Evcen, anne olduktan sonra ekranlara ara vermişti. Fahriye Evcen, uzun bir aranın ardından Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıktı.Akça Hatun, dizinin sezon finali bölümünde Vaspurakan'ın fethi sırasında haince öldürüldü. Akça'nın şehit olmasıyla birlikte karaktere hayat veren Fahriye Evcen, diziden ayrılmıştı. Genç oyuncunun neden diziden ayrıldığı da merak ediliyordu. Son gelen bilgiler Fahriye Evcen hayranlarını oldukça mutlu etti.

Fahriye Evcen hamile mi?

Fahriye Evcen, Burak Özçivit çiftinin bir çocuk daha bekledikleri iddia edildi. Gazete Magazin'in haberine göre Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftini yeni bir heyecan sardı.

Fahriye Evcen kaç haftalık hamile?

İddialara göre Fahriye Evcen 2.5 aylık hamile. Ancak Fahriye Evcen'den iddiaları doğrulaycak bir açıklama henüz gelmedi.

Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti kız mı yoksa erkek mi bekliyor?

Çiftin 2019 yılında dünyaya gelen Karan isminde bir oğulları bulunuyor. Bebeğin cinsiyeti de merak edilen konular arasında. Bebeğin cinsiyetinin kız mı yoksa erkek mi olduğuna dair de Evcen'den ve Burak Özçivit'ten bir açıklama yapılmadı.

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