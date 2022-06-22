Rusya'dan Litvanya'ya tehdit!

Kremlin'in Güvenlik Konseyi'nin Başkanı Nikolay Patruşev, Litvanya'nın Kaliningrad bölgesine malların demir yolu ile geçişini kısıtlama kararına tepki gösterdi.

Bölgede diğer Rus yetkililerle yapılan bir toplantıya katılan Patruşev, Litvanya'ya yönelik söylemlerini sertleştirirken, "yapılanların ciddi sonuçları olacaktır" dedi.

"Rusya böyle düşmanca eylemlere kesinlikle karşılık verecektir" diyen Patruşev, "Uygun önlemler yakın zamanda hayata geçirilecektir. Bu sonuçların Litvanya nüfusu üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkileri olacaktır" tehdidinde bulundu.

Patruşev, Rusya'nın nasıl karşılık vereceğini belirtmezken sadece uygulanacak yaptırımın "kuruluşlararası" olacağını dile getirdi.

Litvanya devlet demiryolları, hafta sonu Rus müşterilerine artık Rus şehri Kaliningrad'a Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden demir veya çelik taşıyamayacaklarını bildirmişti. Bu karar, Moskova'nın ağır tepkisini çekmişti.

Kaynak: T24