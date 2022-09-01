Eylül öğretmen seminerleri başladı mı? 1-2 Eylül'de online seminer var mı? Okula gidilecek mi? Seminer 5 Eylül'de mi başlıyor? 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi MEB bünyesinde görevli olan 1.2 milyon öğretmen seminer tarihlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Peki 1-2 Eylül'de ÖBA üzerinden seminer videosu izlenecek mi? Öğretmenlerin Eylül seminer takvimi açıklandı. İşte 2022-2023 Eylül ayı öğretmen seminerlerine dair detaylar...

Eylül öğretmen seminerleri başladı mı? 1-2 Eylül'de online seminer var mı? Okula gidilecek mi? Seminer 5 Eylül'de mi başlıyor? 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi MEB bünyesinde görevli olan 1.2 milyon öğretmen seminer tarihlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Peki 1-2 Eylül'de ÖBA üzerinden seminer videosu izlenecek mi? Öğretmenlerin Eylül seminer takvimi açıklandı. İşte 2022-2023 Eylül ayı öğretmen seminerlerine dair detaylar...

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala MEB bünyesinde görev yapan öğretömenler seminerlerin ne zaman, ne şekilde yapılacağını araştırmaya başladı. Eylül öğretmen seminerleri başladı mı? 1-2 Eylül'de online seminer var mı? Okula gidilecek mi? Seminer 5 Eylül'de mi başlıyor? soruları pek çok öğretmen tarafından soruılmaya başlandı. MEB'den konuya ilişkin beklenen açıklama geldi.

Eylül öğretmen seminerleri başladı mı?

Öğretmen 2022-2023 mesleki çalışmaları normal şartlarda 1 Eylül tarihinde başlaması bekleniyordu. Ancak seminerlerin başlama tarihinin 5 Eylül olduğu açıklandı. Tüm öğretmenler 5 Eylül'de okullarında mesleki çalışmalara katılacak.

1-2 Eylül'de online seminer var mı?

12- Eylül arasında öğretemnlere seminer olmayacak. Bu tarihler arasında öğretmenler idari izinli sayılacak. Öğretmen Eylül seminerleri 5 Eylül'de okullarda başlayacak ve 9 Eylül'e kadar devam edecek.

Okula gidilecek mi?

Öğretmenler seminer için okula gitmek zorunda. Mazereti olan ve bunu bildiren öğretmenlerin seminer katılması ise zorunlu değil. Seminerde 2022-2023 eğitim öğretim yılında nasıl bir yol izleneceği eğitim kalitesinin nasıl artırılacağı ve öğrencilerle daha sağlıklı nasıl iletişim kurulacağı yönünde tartışmalar ve araştırmalar yapılacak.

Öğretmen Eylül seminerleri ne zaman başlayacak?

5-9 Eylül tarihleri arasında öğretmenlerin okulda yüz yüze seminer yapmaları bekleniyor.

2022-2023 okullar ne zaman açılacak?

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okullar ise 16 Hazitan 2023'te kapanacak.