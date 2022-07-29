2022-2023 Eylül semineri yüz yüze mi uzaktan mı? Eylül öğretmen semineri kaç gün? 1. dönem semineri ne zaman başlayacak? Öğretmenler seminer için okula gidecek mi? Milyonlarca öğrenci gibi öğretmenler de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Öğretmenler ayrıca Eylül ayında yapılacak olan seminerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor.

2022-2023 Eylül semineri yüz yüze mi uzaktan mı? Eylül öğretmen semineri kaç gün? 1. dönem semineri ne zaman başlayacak? Öğretmenler seminer için okula gidecek mi? Milyonlarca öğrenci gibi öğretmenler de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Öğretmenler ayrıca Eylül ayında yapılacak olan seminerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim dönemine dair takvimi açıkladı. Buna göre okullar 12 Eylül'de başlayacak. Milyonlarca öğrenci 12 Eylül'da çalacak olan ilk zille birlikte sınıflarındaki yerlerinialacak. Öğretmenler de seminer programlarını ve seminerlerin ne zaman başlayıp kaç gün süreceğini merak ediyor.

2022-2023 öğretmen yaz semineri ne zaman?

una göre, öğretmenler mesleki çalışmalarını, 1 Eylül 2022 Perşembe gününden itibaren gerçekleştirecek.

Eylül öğretmen semineri kaç gün?

Öğretemenlerin 1 Eylül'de başlan mesleki çalışamlarının 9 Eylül'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Araya giren hafta sonu tatilinin ardından öğretmenler de öğrencilerle birlikte 12 Eylül'de eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.

2022-2023 Eylül semineri yüz yüze mi uzaktan mı?

Eylül seminerlerinin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak eylül ayı öğretmen seminerlerinin yüz yüze olacağı tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelebilir.

2022-2023 eğitim öğretim takvimi

Bakan Özer eğitim takvimine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik"