2022-2023 Eylül semineri zorunlu mu, ne zaman, kaç gün? Eylül seminerleri yüz yüze mi, uzaktan mı? 1-2 Eylül'de ek ders var mı? Seminer ÖBA'da mı?

2022-2023 Eylül semineri zorunlu mu, ne zaman, kaç gün? Eylül seminerleri yüz yüze mi, uzaktan mı? 1-2 Eylül'de ek ders var mı? Seminer ÖBA'dan mı yapılacak? Milyonlarca öğrenci gibi MEB bünyesinde görev yapan 1.2 milyon öğretmen de yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile okullarında yerini alacak. Öğretmenler seminerlerin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini sabırsızlıkla merak ediyor. Konuya ilişkin Bakan Özer'den beklenen açıklama geldi.

2022-2023 Eylül semineri zorunlu mu, ne zaman, kaç gün? Eylül seminerleri yüz yüze mi, uzaktan mı? 1-2 Eylül'de ek ders var mı? Seminer ÖBA'dan mı yapılacak? soruları öğretmenler tarafından internetten araştırılmaya başlandı. MEB bünyesinde görevli öğretmenler yaz tatillerinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Öğretmenler mesleki çalışma kapsamında seminerleri her yeni eğitim öğretim yılının başında yapıyor. Öğretmen seminerleri ile ilgili beklenen açıklama ise geldi.

2022-2023 Eylül semineri zorunlu mu, ne zaman, kaç gün?

Eylül seminerlerine katılımın zorunlu olması beklşeniyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Eylül ayı öğretmen mesleki çalışmaları 5 Eylül'de başlayacak. Öğretmen mesleki çalışamaların 9 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.

Eylül seminerleri yüz yüze mi, uzaktan mı?

Öğretmenlerin merakla beklediği seminerler konusunda gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer seminerlere ilişkşin yaptığı değerlendirmede Eylül ayı mesleki çalışmalarının 5 Eylül 2022 tarihinde başlayacağını duyurdu. Özer ayrıca seminerlerin okullarda yüz yüze olacağını belirtti.

1-2 Eylül'de ek ders var mı?

1-2 Eylül tarihlerinde öğretmenlerin idari izinli sayılıcağı bazı siteler tarafından iddia ediliyor. 1-2 Eylül'de öğretmenlere ek ders verilip verilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Seminer ÖBA'da mı?

Eylül ayı seminerlerinin bir kısmının ÖBA üzerinden yapılacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Öğretmen seminerleri nedir?

Öğretmenler her yeni dönemin başında ve sonunda seminer çalışamaları yaparak eğitim öğretim yılına dair fikir alışverişlerinde bulunur ve okulda daha iyi eğitimin nasıl olacağı konusunda çalışmalar yapılır.