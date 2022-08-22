Öğretmen Eylül seminerleri ne zaman başlayacak? Eylül semineri 5 Eylül'de mi? Seminerler uzaktan mı (online) yoksa yüz yüze mi olacak?

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Eylül semineri 5 Eylül'de mi? Seminerler uzaktan mı (online) yoksa yüz yüze mi olacak? soruları şu sıralar öğretmenler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Öğretmenler her yeni eğitim öğretim yılının başında mesleki çalışmalarını gerçekleştirmek üzere seminer yapıyor. Eylül ayı seminerlerinin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olduğu sorusu pek çok öğretmen tarafından merak ediliyor. Peki 1-2 Eylül'de öğretmenler idari izinli mi? İşte Eylül öğretmen seminerlerine dair detaylar...

Milyonlarca öğrenci gibi öğretmenler de 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlamak üzere. Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala öğretmenler Eylül seminerlerinin ne zaman, hangi gün yapılacağını merak ediyoyor. Bazı internet sitelerinde yer alan iddialar öğretmenlerin kafasını karıştırmış durumda. Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Eylül semineri 5 Eylül'de mi? Seminerler uzaktan mı (online) yoksa yüz yüze mi olacak? 1-2 Eylül'de öğretmenler idari izinli mi? soruları MEB bünyesinde görevli öğretmenler tarafından araştırılıyor.

Öğretmen Eylül seminerleri ne zaman başlayacak?

Yüz binlerce öğretmenin tatil dönüş planlarını yakından ilgilendiren seminer tarihlerine dair iddialar bazı haber sitelerinde yer aldı. İddiaya göre öğretmen Eylül ayı seminerleri 1-9 Eylül tarihleri arasında olacak. Ancak 1-2 Eylül'de öğretmenlerin idari izinli olacağı 5-9 Eylül tarihleri arasında da seminerlein okulda devam edeceği belirtildi. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Eylül semineri 5 Eylül'de mi?

Eylül ayında seminerlerin 1 Eylül'de başlayacağı belirtiliyordu. Ancak son yaşanan gelişmelere göre 1-9 Eylül'de ÖBA üzerinden seminer videoları izlenecek. Ayrıca 5-9 Eylül'de ise öğretmenlerin okulda yüz yüze seminer yapmaları bekleniyor.

Seminerler uzaktan mı (online) yoksa yüz yüze mi olacak?

Öğretmenlerin en merak ettiği konulardan bir tanesi de seminerlerin yüz yüze yani okulda mı olacağı yoksa uzaktan, online mi olacağı. Bu konuya dair de henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak, seminerin bir kısmının uzaktan bir kısmının da okulda yüz yüze yapılması bekleniyor.

Eylül öğretmen semineri kaç gün?

Öğretemenlerin 1 Eylül'de başlan mesleki çalışamlarının 9 Eylül'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Araya giren hafta sonu tatilinin ardından öğretmenler de öğrencilerle birlikte 12 Eylül'de eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.

Öğretmen Eylül semimneri zorunlu mu?

Öğretmenlere Eylül seminerlerinin bir kısmının zorunlu olması bekleniyor. Okula gidecek olan öğretmenlerin seminerlere katılmaları gerekiyor.