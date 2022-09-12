Evi olanlar TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi? Eşinin üstüne evi olan ucuz konut başvurusu yapabilir mi? Son yılların en büyük toplu konut projesinin detayları 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. 250 bin sosyal konut ve 100 bin altyapılı arsa satışını kapsayacak olan dev projede başvuru ayrıntıları belli oldu. Daha önce evi olanlar TOKİ sosyal konutlara başvuru yapıp yapamayacakları sorusu son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. İşte ucuz konut projesine başvuru detayları...

Evi olanlar TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi? Eşinin üstüne evi olan ucuz konut başvurusu yapabilir mi? Son yılların en büyük toplu konut projesinin detayları 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. 250 bin sosyal konut ve 100 bin altyapılı arsa satışını kapsayacak olan dev projede başvuru ayrıntıları belli oldu. Daha önce evi olanlar TOKİ sosyal konutlara başvuru yapıp yapamayacakları sorusu son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. İşte ucuz konut projesine başvuru detayları...

Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut projesi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. 250 bin sosyal konut ve 100 bin altyapılı arsa satışına ilgi oldukça yüksek. Ev fiyatlarının da düşmesini sağlayan TOKİ ucuz konut projesini 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurucak. Erdoğan'ın duyurusunun ardından başvuru şartları kesinleşmiş olacak ve başvurular başlayacak. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma hedefiyle oluşturulan projede 250 bin konut yeni sahiplerini bulacak.

Evi olanlar TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi?

TOKİ sosyal konut projesi öncelikle dar gelirlileri ve evi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmak için hayata geçirilen bir projedir. Evi olanlar TOKİ ucuz konut projelerine başvuru yapamaz.

Eşinin üstüne evi olan ucuz konut başvurusu yapabilir mi?

Kendisinin yada eşinin üzerine evi olan vatandaşlarımız da TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapamaz. Bir hanede bir ev sahipliği var ise TOKİ ucuz konut başvurusu yapılamaz.

TOKİ sosyal konuta kimler başvurabilir?

Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacak Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine vatandaşların ilgisi oldukça yüksek. 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satışından dar gerlirli vatandaşlar faydalanacak.

TOKİ aylık kaç para geliri olan başvurabilir?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Gençlere ne kadar kontenjan ayrıldı?

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Bir evden iki kişi (karı-koca) TOKİ sosyal konut başvurusu yapabilir mi?

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

TOKİ sosyal konutta oturma şartı var mı?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

TOKİ ucuz konut başvuru ücreti ne kadar?

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.