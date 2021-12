Evde portakallı vücut kremi nasıl hazırlanır?

Kuru tenli insanlar için vücut losyonu kullanımı çok önemlidir. Bunun için piyasada satılan kimyasal ürünleri kullanmak istemiyorsanız sizlere doğal önerilerimiz olacak...



Vücut losyonları sayesinde cildimiz nem kazanır. Piyasada bu amaçla birçok kimyasal ürün satılmaktadır. Fakat kimyasal ürün kullanmak istemiyorsanız evde kendi doğal vücut losyonunuzu da hazırlayabilirsiniz.

Lavanta ve naneli vücut kremi nasıl hazırlanır?

Lavanta ve naneli vücut kremi için Hindistan cevizi yağı, on damla lavanta yağı, on damla nane yağı ve yarım çay kaşığı kuru lavantaya ihtiyacınız olacak.

Katı haldeki Hindistan cevizi yağını baz olarak kullanmalısınız. Bir kabın içerisine dört çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını ekleyin. İçerisine on damla lavanta yağı ve on damla nane yağı ilave edip güzel bir şekilde karıştırın. İsterseniz bu karışımın içerisine yarım çay kaşığı kuru lavanta da ilave edebilirsiniz. Kuru lavanta kreminizin aromasını artıracaktır. Bu sayede kokusu çok daha kalıcı olacaktır. Kapaklı bir cam kavanozun içerisine kreminizi aktarıp serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz.

Limon ve vanilyalı vücut kremi nasıl hazırlanır?

Limon ve vanilyalı vücut kremi için dört çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, on damla limon yağı ve on damla vanilya yağına ihtiyacınız olacak. Hindistan cevizi yağının içerisine, on damla vanilya yağı ve on damla limon yağı ilave edin. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Vanilya cildinizi nemlendirir, güzel kokmasını sağlar. Limon cildinizi sıkılaştırır ve sağlık kazandırır.

Turunçgil ve kakaolu vücut kremi nasıl hazırlanır?

Turunçgil ve kakaolu vücut kremi için yüz gr kakao yağı, on damla portakal kabuğu yağı, on damla limon yağı, on damla greyfurt yağı isteğe bağlı olarak badem yağına ihtiyacınız olacak. Kakao yağını ocakta benmari usulü eritin. Eriyen yağın içerisine portakal kabuğu yağı, limon yağı ve greyfurt yağından onar damla ilave edin. Güzel bir şekilde karıştırın ve soğumaya bırakın. Kakao yağı soğuyunca tekrar katı bir hal alacaktır. Eğer çok katı bir hal alırsa, içerisine yumuşayana kadar tatlı badem yağı ilave edebilirsiniz.

