DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı düşük seyrediyor
Sergen Yalçın Hull City teknik direktörü mü olacak?
NYT: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planı belli oldu
Rusya: Ukrayna'daki tüm provokasyonlara karşılık vereceğiz
Hangi leke nasıl çıkar?
Kanada Tabipler Birliği Dergisi'ndeki İslamofobik yazı, Müslümanların tepkisine neden oldu
Etiyopya: Operasyon yapılmayacak
Evde portakallı vücut kremi nasıl hazırlanır?
TESK: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı
Saçlarınıza çay sürerseniz...
Doğal bir antidepresan; Sarı Kantaron
Çin'in bir kentinde vaka artışları nedeniyle sokağa çıkmak yasaklandı
Dolardaki düşüş teknoloji ürünlerine yansıyacak mı?
Pasaport harcı ne kadar? 2022 pasaport harcı ücreti | Pasaport harç bedeli
Danıştay'dan ikramiye kararı

TIMETURK / EKONOMİ / TESK: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı

TESK: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı

TESK Genel Başkanı Palandöken, gıda ve akaryakıt gibi birçok alanda döviz kurlarını bahane ederek hızlı bir şekilde zam yapanların aynı şekilde indirim yapmaları gerektiğini bildirdi.

1 Saat Önce
2021-12-22 21:03:38
TESK: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı

Döviz kurlarını bahane ederek anında zam yapanlardan şimdi indirim beklendiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlardan şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz” dedi.

"Artık tüm ürün gruplarında önemli bir indirim yapılmalı"

Piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ayçiçek yağından, motorine, kış lastiğinden, monttan kuruyemişe A'dan Z'ye tüm ürün gruplarına son birkaç ayda zam geldi. Bu zamların birçoğu tamamen usulsüz artarken birçoğu da döviz kurları bahane edilerek arttı. Şimdi ise açıklanan kararların ardından döviz kurlarında yaşanan önemli düşüşü bu zamlara yansımasında göremiyoruz. Gıdadan tekstile, akaryakıta her ürün grubunda dövizdeki 50 kuruşluk artışta bile anında zam yapanlardan şimdi aynı hızda indirim bekliyoruz. Piyasalara güvenin artması, vatandaşın ve mal alım satım yapan esnafın rahatlamayı daha iyi yaşayabilmesi için artık tüm ürün gruplarında önemli bir indirim yapılmalı” diye konuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş