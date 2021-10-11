Evde nasıl bambu yetiştirilir?

Bütün sene yeşil kaldığı için ve çok zarif göründüğü için bambu sevilen bir birki türüdür. Fazla bir bakıma ihtiyaç duymadığı için sıkça salonlarda tercih edilir. Peki evde bambu yetiştirilir mi? Bambu evde nasıl yetiştirilir? Nelere dikkat etmek gerekir? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz...



Bambu çiçeğinin bilimsel adı 'Dracaena Sanderiana'dır. Zambakgiller familyasındandır ve anavatanı Orta Afrika'dır. Hindistan ve Uzak Doğu ülkelerinde süs bitkisi olarak sık sık tercih edilir.

Bambunun boyu bir metreye kadar uzayabilir. Bambu, 20 cm kadar büyen, yukarı doğru uzanmış yeşil yapraklara sahiptir. Kök kısmı daha etlidir ve açık renk olan bambu çiçeği genellikle az miktar suyun içerisinde yetişir. Topraklı bir saksıda da büyüyebilmesine rağmen görünümü bir süre sonra değişir ve kıvrımlı yapısını, yaprak şeklini kaybeder.

Bambu ağacı evde yetiştirilebilir mi?

Bambu ağacı yetiştirmek istiyorsanız bambu tohumu kullanmalı veya çelikleme yöntemi tercih etmelisiniz. Çelikleme yöntemi üretilecek bitkilerden alınan canlı bir parçanın dikilerek yeni bir bitki oluşturması işlemine denir.

Çelikleme yöntemiyle bambu yetiştirmek istiyorsanız bambu bitkisinin sürgüsünü kullanabilirsiniz. Ana dal üzerinden çıkan sürgünü dikkatlice kesip gövdesindeki kesik kısmın hava alıp bozulmasını engellemek için erimiş mum damlatmalısınız. Alınan çeliğin alt yapraklarını temizleyip bir bardağa veya bir kavanoza 3-5 cm su koyup bambu saplarını kökleninceye kadar eksildikçe su ekleyerek burada bekletmelisiniz. Bambu bitkisi köklenince su içinde yetiştirmek için dibine taş veya cam boncuk koyduğunuz uzun ve ince bir vazoya yaklaşık 10 cm kadar su koymalısınız. Birkaç damla bitki besini kullanarak bambunuzu daha sağlıklı bir şekilde yetiştirebilirsiniz.

Bambuyu toprakta yetiştirmek istiyorsanız torf, bahçe toprağı ve kum eşit miktarda karıştırmalısınız. Ayrıca toprağın hava alması için ağaç kabuğu da ekleyebilirsiniz. Drenaj delikleri dar olan uzun bir saksı tercih etmelisiniz. Saksının dibine öncelikle lav ya da çakıl taşıyla bir taban hazırlamalısınız. Daha sonra yarısına kadar toprakla doldurup suyla ıslatmalısınız. Daha sonra bambuyu bu toprağa dikmeli ve çevresini toprakla doldurup hava alacak şekilde bastırmalısınız. Bambu çiçeğinin saksısı aydınlık ve ılık bir ortamda durmalıdır. Toprağı her zaman nemli olmalıdır. Sulama suyu oda sıcaklığında ve klorsuz olmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.