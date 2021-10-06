Evde kedi nanesi nasıl yetiştirilir?

Evcil hayvan dostlarımızdan kediler kedi nanesini tüketmeyi çok severler. Kedi nanesi onlar için tamamen zararsızdır. Evde de kedi dostlarınız için kedi nanesi yetiştirebilirsiniz. Peki nasıl? Kedi nanesi yetiştirmenin püf noktaların, kedi nanesinin kedilerin üzerindeki etkilerini sizler için araştırdık...



Nane ailesinden mevsimlik bir bitki olan kedi nanesinin kökeni Kuzey Afrika ve Akdeniz'dir. Fakat son zamanlarda Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da da yaygın olarak yetişmektedir. Etkin bileşeni nepetalakton olan kedi nanesini, kediler kokusu sayesinde bulurlar. Genel olarak nepetalaktonun çiftleşmeyle bağlantılı olarak kedi feromonun etkisine benzer bir etki gösterdiği düşünülür.

Adı nereden geliyor?

Kediler bu nane türünü çok sevdiği için kedi nanesi olarak anılmaktadır.

Kedi nanesi kedilerde nasıl etkiler yapar?

Kedi nanesi yiyen kedinizin modu değişebilir. Kediniz, bu naneden yediği zaman sıra dışı davranışlar sergileyebilir. Kedinizin daha samimi ve sevecen davranmaya başlayabilir. Kediniz ayrıca yuvarlanabilir, kedi nanesine patileriyle vurabilir veya yüzünü sürebilir. Hatta etrafa sıçrayabilir ve görünmeyen avı kovalarmış gibi odadan odaya neşeyle koşturabilir. Yani kedi nanesi kedinizi oyuncu bir kediye dönüşebilir. Kediler kedi nanesini yediklerinde gevşeyebilir ve gözleri dalabilir. Kedi nanesinin etkisi kısa sürer ve genellikle 5 ile 15 dakika sürmektedir.

Kedi nanesini evde nasıl yetiştirebiliriz?

Kedi nanesi yetiştirmek istiyorsanız öncelikle verimli kedi nanesi tohumu veya fidesi satın almasınız. Kullanacağınız saksı geniş olmalı, kedinizin rahatça üstüne çıkıp hareket edeceği türde olmalıdır. Aynı zamanda saksı fazla suları tahliye edebileceği deliklere de sahip olmalıdır. Kullanacağınız toprak organik madde bakımından zengin bir toprak olmalıdır.

Tohumları toprağa ektikten sonra çok fazla bastırmamalı hava almasına müsaade etmelisiniz. Can suyunu vermeyi unutmamalısınız.

Sulama sıklığını toprak nemli kalacak şekilde ayarlamalısınız. Fazla sulama yaparsanız kökleri çürüyebilir. Saksı tablasında fazla su birikirse dökmelisiniz. Kedi nanesi bitkisi yarı gölge alanlarda durmalıdır. Fakat bahar aylarında çiçekleneceği için güneşe de ihtiyaç duyacaktır.



Kedi nanenizin yaprakları olgunlaşınca tek tek kopararak kedinize verebilirsiniz. Kedinizin doğrudan ulaşabileceği bir alana saksınızı koyabilirsiniz. Taze yaprakları koparıp güneşte kurutarak daha uzun süre de kullanabilirsiniz. Kedi nanesi yetiştirmek işte bu kadar kolaydır...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.