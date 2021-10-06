Ayaklarımızda neden nasır oluşuyor?

Genellikle ayaklarımızın kemikli bölgelerinde oluşan nasır oldukça yaygın bir problem. Ayaklarımıza gereken önemi vermediğimiz için oluşan bu sağlık problemini sizler için araştırdık. Gelin birlikte nasırın nedenlerini, çeşitlerini ve tedavi yöntemlerini öğrenelim...

Nasır, ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar ile sürekli olarak sürtünmeye ve basınca maruz kalan ayakların kemikli bölgelerinde oluşan bir cilt hastalığıdır. Nasırlar genellikle basit olarak görülür ve önemsenmezler. Çünkü başlangıçta çok fazla ağrı yapmaz ve hayat kalitesini etkilemez.

tedavi edilmediği sürece zamanla nasırlar büyür ve sertleşir.

Tedavi edilmeyen nasırlar zamanla büyür ve sertleşir kişide çok fazla ağrıya neden olur. Ayrıca tedavi süreci de çok fazla uzar. Bu yüzden ayağınızda nasır varsa önemsemeli tedavi yoluna gitmelisiniz.

Nasır kimlerde görülür?

Gün içerisinde çok fazla ayakta duran insanlarda, sürekli ayakkabı içinde kalan ayaklarda ve ayağı fazla terleyen insanlarda ayak nasırı görülebilir.

Nasırın belirtileri nelerdir?

Nasırlı bölgede ağrı hissi, deride kalınlaşma ve sertleşme, ağrı olan bölgede renk değişimi ve büyüme, iltihaplanma, nasırın uç bölgesinin oluşması, baskının ortadan kaldırılmasıyla giden ağrı hissi nasır belirtilerindendir.

Nasırın doğal tedavisi var mı?

Nasır için bitkisel tedavi yöntemlerini sizlerle paylaşacağız...

Cam bir kavanozun içerisine bir tane soğanı dilimleyip koyun. Üzerine bir çay bardağı beyaz sirke ekleyin. Bu karışımı ağzı kapalı bir şekilde 8 saat bekletin. Bu süre içinde soğandaki antibakteriyel maddeler sirkeye karışacaktır. 8 saat geçtikten sonra karışıma pamuğu bandırıp nasırın üzerine koyun ve streç filmle etrafını sarın. Bu işlemi on gün uygularsanız nasır ortadan kalkacaktır.

Bir kap içerisinde üç diş sarımsağı ezin ve üzerine iki yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Daha sonra bu karışımı pamuğa döküp nasırı temizleyin. Sonrasında pamuğa bandırdığınız karışımı nasırın üzerine kapatın ve streçleyin. 7 gün boyunca bu uygulamayı yaparsanız nasır kaybolacaktır.

Domates kabuğu nasıra çok iyi gelir. Soyduğunuz domatesin kabuklarını nasırlı bölgeye koyup streç filmle sararsanız nasır yok olacaktır.

Ananas kabuğunu nasıra sarıp uyursanız ananas hücre yenileme özelliği sayesinde nasırı iyileşecektir. Bir hafta boyunca bu uygulamayı yaparsanız nasırınız iyileşecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.