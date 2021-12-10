Evde bakım maaşı 2022 | 2022 engelli evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım parası 2022 zammı ne kadar? Milyonlarca kişi 2022 yılında maaşlarında ne kadar artış olacağını merak ediyor. Yeni yılda pek çok kişinin maaşına ciddi oranda zam yapılması bekleniyor. 2022 yılında evde bakım maaşlarında da artış yaşanacak. 2022 engelli evde bakım maaşına yapılacak zam oranı asgari ücret zammının belirlenmesinden sonra netlik kazanacak.

Evde bakım maaşı 2022 | Ülkemizde binlerce kişi devlet tarafından sağlanan evde bakım maaşı alıyor. Engelli evde bakım maaşı alan aileler artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı nedeniyle bu ücretlere de iyi bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. Binlerce kişi 2022'nin gelmesine sayılı günler kala 2022 engelli evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım parası 2022 zammı ne kadar oldu? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2022 evde bakım parasına ilişkin detaylar...

2022 engelli evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşına her yıl olduğu gibi bu yıl da artış yapılacak. Geçtiğimiz sene evde bakım parası 1.797,97 TL olarak ödeniyordu. 2022 yılında ise bu rakamın 2 bin TL'yi geçeceği tahmin ediliyor. 2022 evde bakım maaşı yardımının belirlenmesi için öncelikle asgari ücret zammının belli olması beklenecek. Asgari ücret zammı netleştikten sonra engelli evde bakım parasına yapılacak zam oranı da belli olacak.

Evde bakım parası 2022 zammı ne kadar?

Asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık 2021'de başladı. Asgari ücret zam oranı milyonlarca kişinin cebine girecek parayı doğrudan etkiliyor. Asgari ücret zammı ile birlikte yaşlılık yalığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı, işsizlik maaşı gibi pek çok kalemde artış oranı belli olacak. 2021 yılında evde bakım yardımı aylık 1.797 TL ödeniyordu. 2022 yılında evde bakım maaşının 2000 TL'yi geçmesi bekleniyor.

Evde bakım maaşı nedir?

Bakım ihtiyacı olan engelli bireylere ikametgah adreslerinde akrabası tarafından bakım hizmetinin sunulmasıdır. Engelli Evde Bakım Hizmetinden faydalanma iş ve işlemleri Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından yürütülmektedir

Engelli evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Engelli bireye bakım verecek kişi mevcut engelli sağlık kurul raporu ile birlikte başvuruyu başlatabilir. Sosyal hizmet yetkilileri, başvuru yapan kişiden gerekli belgeleri isteyecektir. Eğer başvuru olumsuz sonuçlanırsa, hangi nedenle olumsuz sonuçlandığının yazılı olarak istenmesi, itiraz ve diğer başvuru mekanizmalarına başvuru için gereklidir.

Evde bakım yardımı başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

Başvuru dilekçesi,

Engelli kişinin engelli sağlık kurul raporu,

Engelli kişinin ve bakım verecek kişinin kimlik fotokopisi ve aslı,

Adrese dayalı sistemde hanede kimlerin yaşadığının beyanı (ikametgâh adres belgesi).

Hanede yaşayanların gelir durumunu gösterir aylık bordrosu, varsa kira gelir beyanı, mal durumunu gösterir belgeler,

Engelli kişiye ait iki adet resim,

Engelli kişi okuyorsa öğrenim belgesi,

Engelli birey için varsa vasi kararı belgesi,

Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı.

Boşanma davası devam edenlerden ebeveynlerden biri ayrı evde yaşıyor olsa da ayrı yaşayan ebeveynin geliri de beyan edilecektir.

2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli aylığında muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık primi ödeyen kişi 2022 aylığından faydalanabilir mi?

5510 sayılı Kanunun 60/ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında primini kendisi ödeyerek sağlık güvencesinden faydalanan kişilerin bu durumu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanmasına doğrudan engel teşkil etmez, diğer şartların da sağlanması halinde bu aylıklardan faydalanabilir.

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